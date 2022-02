Câți bani câștigă, în realitate, Alexandru Arșinel: șase indemnizații din partea statului român, inclusiv una pentru handicap: ”Logic ar fi să i se interzică "munca" medical”

Actorul Alexandru Arșinel, demis de primarul Capitalei din funcția de director adjunct al Teatrului ”Constantin Tănase”, cumulează mai multe venituri.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, postată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, actorul cumula, la 82 de ani, salariu de director, salariu de actor, pensie, indemnizație de handicap, indemnizație de merit de la Ministerul Culturii și indemnizația de revoluționar.

Cunoscutul actor român trecut de 80 de ani a suferit în urmă cu două luni și o operație pe cord.

În aceste condiții, un internaut care i-a analizat în detaliu declarația de avere, sugerează în mod semi-ironic, că cineva ar trebui să-i interzică actorului să mai muncească: "Logic ar fi să i se interzică "munca" medical deoarece în urma cu două luni zice că a suferit și o operație pe cord".

Averea lui Alexandru Arșinel

Ads

Potrivit documentului publicat de ANI, Alexandru Arșinel are un venit anual de peste 300.000 de lei, adică peste 25.000 de lei lunar.

79.366 de lei a primit într-un an pentru funcția de director adjunct de la Teatrul "Constantin Tănase", la care s-a adăugat suma de 30.120 de lei din drepturile de proprietate intelectuală pe care le primește ca actor la același teatru.

A mai obținut 33.720 de lei din indemnizația de revoluționar, la care s-a adăugat suma de 73.512 lei din pensie. Indemnizația de la Ministerul Culturii i-a adus un venit anual de 74.772 de lei, iar cea de handicap de gradul 2 - 10.800 de lei.

Actorul, în conflict cu primarul Capitalei

Arșinel s-a plâns recent că primarul Capitalei, Nicușor Dan, nu i-a mai prelungit contractul pe care îl avea ca director adjunct cu Teatrul Constantin Tănase.

Ads

Acum câteva zile, Alexandru Arşinel anunţase, potrivit România TV, că nu i s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual.

”Am condus acest teatru timp de 20 de ani, dar sunt in conducerea lui de 40-50 de ani. Ma rog, asa a hotarat, urma ca sa se prelungeasca de fiecare data de catre directorul tetarului, nu se ocupa primarul, dar la inceputul anului a iesit de la primarie că toate functiile sunt aprobate de catre primarul general si domnia sa a hotarat sa nu mai prelungeasca decat doua luni de zile.

Pai nu mai joc, nici n-am vrut sa joc in alta parte pentru ca iubesc foarte mult teatrul asta si pentru ca am contribuit la modul cel mai serios la consolidarea lui si din punct de vedere artistic si fizic. Eu am fost cel care m-am batut pentru consolidarea teatrului imediar dupa Revolutie. Am fost foarte atasat, chiar daca am avut cateva momente mai diferite, dar teatrul nu a fost neglijat niciodata”, a spus actorul.

Ads

Alexandru Arșinel și-a atras un val de antipatie pe Facebook

Faptul că actorul s-a plâns că i s-a luat funcția de conducere din Teatrul de Revistă ”Constantin Tănase”, nu i-a adus simpatia publicului larg ci, dimpotrivă.

La postarea primarului Bucureștiului, din care aflăm că actorul rămâne în colaborare cu teatrul, au fost multe comentarii împotriva lui Alexandru Arșinel.

”Alexandru Arşinel a fost şi este actor colaborator la Teatrul Constantin Tănase. Adică, are un contract de colaborare cu teatrul, iar contractul este în curs.

Până de curând era și directorul artistic (adică directorul adjunct) al teatrului. În urma informațiilor primite din teatru asupra activității sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a scris edilul pe Facebook.

Ads

Un utilizator a comentat că ”e mare lucru să înțelegi că vine o vreme când trebuie să te retragi”, iar un altul a comentat: ”La 82 de ani vrea în continuare sa fie director, pentru bani si orgoliu personal, nu pentru măreața si inexistenta contribuție la bunul mers al teatrului. Dacă plângea după funcția de actor...era de inteles. Dacă cineva nu are bunul simt de a se retrage din funcții onorifice platite tot de noi, câteodată trebuie ca altcineva sa il tragă de mânecă. Decizie corecta a primăriei!”

A ajuns la spital, dar a refuzat internarea

În seara zilei de marți, 1 februarie, Alexandru Arșinel a ajuns cu o ambulanță la Spitalul Universitar din București după ce a acuzat o stare de rău. Nu a dorit să fie internat.

Ads

”Domnul Alexandru Arșinel a fost adus la Unitatea de Primiri- Urgențe a Spitalului Universitar de Urgență București la ora 21.34, cu ambulanța.

A fost evaluat, consultat, investigat paraclinic.

I s-a administrat tratamentul necesar. În urma evaluării interdisciplinare, pacientul a decis să părăsească spitalul la ora 01.50, refuzând internarea”, a transmis Spitalul Universitar.

Pe 17 noiembrie, actorul a fost internat în spital din cauza unor complicații la nivelul inimii, potrivit Libertatea.ro. A suferit atunci prima intervenție pe cord deschis, pentru a i se monta un stent la inimă. A fost externat din unitatea medicală, dar a revenit acolo chiar la începutul lunii decembrie, după ce starea lui s-a agravat. Medicii au decis că e nevoie de a doua intervenție chirurgicală la inimă.

Ads