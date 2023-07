Ce averi au primarii din București. Mașinile de epocă ale lui Piedone și ciudata avuție a lui Robert Negoiță

Primarii din Capitală și-au depus recent declarațiile de avere actualizate din care reiese că unii edili au trăit pe picior mare, în timp ce alții s-au mulțumit cu puțin.

Primarul General al Capitalei Nicușor Dan are o declarație de avere mai modestă în comparație cu edilii de sector. Fostul matematician nu deține vreo locuință sau casă de vacanță pe numele său, nu are colecții de obiecte de arte ori economii în conturi și conduce un Citroen fabricat în 1986. Primarul mai are un teren intravilan în Predeal cu o suprafață de aproape 7.500 de mp și are datorii la bănci și două persoane fizice care în total se ridică la 152.000 de euro. La categoria venituri, Nicușor Dan a primit în 2022 doar salariul de primar care i-a adus în total aproape 196.000 de lei (39.600 de euro).

Unul dintre cei mai bogați primari din București este edilul de la Sectorul 1, Clotilde Armand, care pe lângă salariul de anul trecut care i-a adus 175.000 de lei (35.400 de euro), mai deține în conturile bancare aproximativ 561.000 de lei (113.500 de euro). De asemenea, Armand mai are în fonduri de investiții aproximativ 190.000 de lei, 110.000 de euro și 17.000 de dolari, două apartamente și două case în București, dar și șase terenuri intravilane alături de soțul ei.

Edilul de la Sectorul unu deține două autoturisme, un Nissan Pathfinder din 2005 și un BMW din 2010, precum și o colecție impresionantă de tablouri care este evaluată la 15.000 de euro. Pe lângă asta, Armand mai are și bijuterii și obiecte de aur care valorează 3.000 de euro.

Ads

Primarul de la Sectorul 2 Radu Mihaiu deține un teren intravilan și două apartamente în București, la care se adaugă un autoturism Mazda fabricat în 2008. În conturile bancare edilul USR a adunat 216.000 de lei (43.000 de euro), suplinite de două împrumuturi de 620.000 de lei, respectiv 101.000 de euro. Primarul are însă și o datorie la bancă de 35.000 de euro. La categoria venituri, Radu Mihaiu a câștigat în 2022 peste 160.000 de lei (32.300 de euro), precum și 12.000 de lei din închirierea unuia dintre cele două apartamente.

Datorii de milioane de euro

Cea mai complicată avere a primarilor din Capitală este cea a edilului de la Sectorul 3, Robert Negoiță, care deține nu mai puțin de 25 de terenuri: 16 intravilane în Popești Leordeni, câte trei intravilane în București și Voluntari, un intravilan în Constanța și unul în Afumați. Negoiță are patru case de locuit (3 în Voluntari și una în Constanța), un spațiu comercial de producție în Afumați și alte trei construcții, cea mai mare având 9.400 de mp, în Popești Leordeni.

Ads

Primarul de la Sectorul 3 nu deține vreo mașină, iar singurele sale surse de venit din 2022 au fost salariul de primar - 185.000 de lei (37.500 de euro) și indemnizația de la Comitetul Regiunilor - 23.000 de lei (4.600 de euro). Pe lângă asta, Negoiță mai are părți sociale în valoare de peste 52 de milioane de lei la SC Domus Stil Real Estate Solution SRL și SC Magic Water Park SRL, însă acestea sunt umbrite de datoriile gigantice pe care le are edilul. Negoiță a strâns o datorie de aproximativ 269 de milioane de lei (54 milioane euro) la ANAF, 23 de milioane de lei (4,7 milioane de euro) către o bancă, 11 milioane de lei (2.2 milioane de euro) către trei companii și 4,7 milioane de lei (950.000 de euro) către diferite primării. În total, Negoiță are datorii de aproape 308 milioane de lei (62 de milioane de euro).

Primarul PSD de la Sectorul 4 deține două terenuri intravilane, unul în București și unul în Câmpina, la care se adaugă o casă de locuit și un apartament în București. Potrivit declarației de avere, Daniel Băluță nu deține vreo mașină, iar anul trecut a acordat un împrumut de 50.000 de lei (10.000 de euro), în timp ce în conturi deține aproximativ 53.000 de lei (10.700 de euro). Edilul mai are bijuterii, ceasuri și tablouri estimate la o valoare de 74.000 de lei (15.000 de euro), însă are datorii la bănci de 100.000 de lei (20.000 de euro). În ce privesc veniturile, Băluță a încasat în 2022 un salariu de 130.000 de lei (26.000 de euro) de la primărie, precum și 291.000 de lei (58.000 de euro) din dividende.

Ads

Piedone, deține 3 Cadillacuri

Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone, edilul recent eliberat din închisoare care și-a revendicat funcția, încă nu și-a depus declarația de avere. Ultimul său act datează de la finalul lui 2020, iar la perioada respectivă Piedone avea patru terenuri intravilane în Bragadiru, precum și o casă de locuit în București. Aceeași declarație mai relevă că primarul avea cinci autovehicule: un Mercedes din 1996, un Oldsmobile din 1959 și trei Cadillacuri din 1968, 1973 și 1974. În 2020, Piedone mai avea în conturi aproape 250.000 de lei (50.000 de euro).

Ciprian Ciucu, primarul de la Sectorul 6 al Capitalei, deține un teren intravilan în județul Ilfov precum și 50% dintr-un teren agricol din Dâmbovița. De asemenea, edilul mai are două apartamente în București, dintre care unul îl ține într-o chirie care anul trecut i-a adus 14.200 de lei (2.880 de euro). La fel ca și alți primari, Ciucu are o datorie la bancă care se ridică la 227.000 de lei (46.000 de euro), în timp ce economiile sale ajung la aproximativ 200.000 de lei (40.000 de euro). Pe lângă chirie, singurul venit al lui Ciucu a fost salariul de primar care anul trecut i-a adus 164.000 de lei (33.000 de euro).

Ads