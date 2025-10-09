Cristiano Ronaldo sau Ion Țiriac: cine are o avere mai mare? Diferență uriașă între cei doi

Cristiano Ronaldo sau Ion Țiriac: cine are o avere mai mare? Diferență uriașă între cei doi
Ion Tiriac si Cristiano Ronaldo. Foto: X / @scotsunsport

Cristiano Ronaldo rămâne, și la 40 de ani, unul dintre cei mai importanți sportivi din lume. Datorită realizărilor din carieră de sportiv, cumulate cu contractele uriașe de activitate sportivă, a adunat o avere impresionantă, fiind unul dintre cei mai bine plătiți sportivi din istorie.

Cu toate acestea, Ronaldo nici măcar nu se apropie de averea lui Ion Țiriac, unul dintre cei mai bogați români. Fostul tenisman a investit foarte mult în domeniul afacerilor și a ajuns să aibă o avere uriașă.

Concret, conform Bloomberg Billionaires Index, Ronaldo are o avere de 1,4 miliarde de dolari. Este singurul fotbalist din istorie care atinge această sumă, însă nu este cel mai bine plătit sportiv din istorie. Primul loc este ocupat de Michael Jordan, cu 3,6 miliarde.

Surprinzător sau nu, pe locul doi este Ion Țiriac care, la 86 de ani, are o avere de 2,5 miliarde de euro, cu peste un miliard de euro mai mult decât Ronaldo.

„E al doilea cel mai bogat sportiv din lume și probabil că nici n-ai auzit de numele lui. Vă garantez că 99% dintre voi nici măcar nu ați auzit de al doilea cel mai bogat sportiv din lume. Ai putea să stai lângă el în autobuz (cu toate că nu știu de ce ar merge cu un autobuz) și să nu știi că e miliardar, să nu îl recunoști”, au titrat americanii de la celebritynetworth.com despre Țiriac.

O altă publicație, Sport Bible, a subliniat că, în ciuda averii, Ion Țiriac nu este atât de cunoscut în afara României: „cel mai bogat om din tenis din istorie, cu o avere mai mare decât a lui Federer, a lui Nadal și a lui Djokovic, dar este complet necunoscut”.

