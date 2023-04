Persoanele de la conducerea Serviciului Român de Informații au averi impresionante: proprietăți peste proprietăți, terenuri și conturi grase. De altfel nici nu este de mirare date fiind salariile încasate lunar.

Cu toate acestea, șefii SRI primesc chiar mai mulți bani decât omul cu cea mai importantă funcție în stat, Klaus Iohannis, președintele României, care încasează 14.958 de lei pe lună, potrivit declarației sale de avere.

Concret, din cei 5 bărbați care conduc SRI, 4 au salarii mai mari decât Iohannis. Singurul care câștigă mai puțin decât președintele este directorul SRI, dar diferența este de numai 600 de lei pe lună. Unul dintre adjuncți are cea mai mare leafă, acesta câștigând cu aproximativ 2.600 de lei mai mult pe lună decât Iohannis.

SRI, raiul beneficiilor salariale

Angajații SRI nu numai că pot câștiga mai mulți bani în funcție de avansarea în grad, ci au și mai multe beneficii.

”Beneficiază de soldă de funcţie, soldă de grad, gradaţii, normă de hrană, drepturi de echipament şi, în funcţie de domeniul de activitate, de anumite drepturi care vin să compenseze condiţiile deosebite de muncă în care îşi desfăşoară activitatea. Pe măsură ce personalul avansează în grad şi funcţie şi în condiţiile obţinerii unor performanţe profesionale, drepturile salariale pot creşte”, se arată pe site-ul instituției.

Averile șefilor SRI

Eduard Raul Hellvig - directorul SRI

Eduard Hellvig este directorul SRI din martie 2015. În legislatura 2004-2008 a fost deputat în Parlamentul României, având funcția de secretar al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și de membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a devenit unul dintre primii europarlamentari ai României. În anul 2012 a deținut portofoliul de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, iar la finalul anului a câștigat un nou mandat de deputat. În cadrul acestei legislaturi a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, membru în Comisia pentru politică externă, în Comisia pentru Afaceri Europene și în Delegația României la Adunarea Parlamentară a NATO. Ulterior a revenit în Parlamentul European, însă a renunțat la mandat după ce a preluat conducerea SRI.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2022, acesta deține două terenuri intravilane și o casă în Ilfov. Mai mult, are bijuterii în valoare de 17.000 de lei și ceasuri în valoare de 15.000 de lei, toate fiind dobândite în intervalul 2020-2021.

Are un venit anual de 172.404 lei ca șef al SRI, adică 14.367 de lei pe lună, cu 591 de lei mai puțin decât Iohannis.

Generalul Răzvan Ionescu - Prim-adjunct al directorului SRI

Răzvan Ionescu lucrează de peste 20 de ani în cadrul SRI, iar de profesie este fizician. A ocupat mai multe funcții în instituție atât în cadrul unităților centrale, cât și teritoriale, pe problematici privind criminalitatea organizată transfrontalieră, respectarea regimurilor internaționale privind proliferarea sistemelor de armament, fluxuri financiare internaționale, migrație și terorism. A fost avansat la gradul de general-maior în 2017.

Potrivit declarației de avere din 2022, deține 5 terenuri intravilane, forestiere și agricole în Ilfov și Galați. De asemenea, notează 3 apartamente în București și o casă de vacanță în Ilfov. Are mai multe conturi bancare în care deținea la momentul completării documentului 133.650 de lei.

Are venituri anuale de 197.780 de lei ca prim-adjunct, adică 16.481 de lei pe lună, cu 1.523 de lei mai mult decât Iohannis. În plus, notează și 18.603 de lei pe an de la SRI, conform Legii 143 din 1994, ce prevede bani pentru hrană și dotări.

Generalul locotenent Cristian Bizadea - adjunct al directorului SRI

Cristian Bizadea a fost anterior șef al Cabinetului Directorului SRI. Lucrează în cadrul instituției din 2001 și a deținut diferite funcții în Direcția Generală Contraspionaj: locțiitor al șefului Direcției, șef de departamente de analiză, operațiuni și planificare.

Potrivit declarației de avere din 2022, are 3 terenuri intravilane și extravilane în Prahova și un apartament în București. Are două mașini, o Kia și un Hyundai Terracan. Are mai multe conturi în bancă în care declara la momentul respectiv circa 41.700 de lei.

Ca adjunct al directorului SRI, notează un venit anual de 191.781 de lei, adică 15.981 de lei pe lună, cu 1.023 de lei mai mult decât Iohannis.

În plus, mai primește anual de la SRI 18.229 de lei conform Legii 143 din 1994. Se adaugă 8.748 de lei anual din ”cedarea folosinței bunurilor”.

General locotenent Adrian Ciocîrlan - adjunct al directorului SRI

Adrian Ciocîrlan ocupă această funcție din 2010, iar anterior a lucrat în cadrul Direcției Generale Contraspionaj. În perioada 2010-2013, a fost șeful Direcției de Informații a Municipiului București. Între 2013-2016, a condus Direcția Generală Apărarea Constituției. În anul 2020 i-a fost acordat gradul de general-maior.

Potrivit declarației de avere din 2022, deține un teren agricol în Tulcea și unul intravilan în Ilfov. De asemenea, are o casă în Ilfov, dobândită prin donație. Susține că nu are niciun cont bancar.

Are venituri anuale de 205.302 lei de la SRI, adică 17.108 lei pe lună, deci cu 2.150 de lei mai mult decât Iohannis.

General locotenent Gheorghe-Stancu Răducu - adjunct al directorului SRI

Răducu Gheorghe Stancu lucrează în cadrul SRI din 1998. Înainte să devină adjunct, a fost șef al Direcției Logistică. În anul 2020 i-a fost acordat gradul de general-maior.

Potrivit declarației de avere din 2022, deține două apartamente în București. Are venituri anuale de 211.516 lei, adică 17.626 de lei pe lună, cu 2.668 de lei mai mult decât Iohannis.