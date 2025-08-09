Alertă pe harta averilor. Țara din Europa de Est care fură milionarii din UK după Brexit

O creștere fulminantă a numărului de milionari s-a înregistrat în ultimul deceniu într-o țară mai puțin cunoscută din Europa de Est. Muntenegru a devenit, potrivit raportului Henley privind migrația averilor private din 2025, zona cu cea mai rapidă creștere a populației de milionari, cu un avans de 124% al numărului de persoane cu avere netă mare stabilite pe teritoriul său, scrie revista Fortune.

Fenomenul face parte dintr-o mișcare mai largă, denumită în raport “marea migrație a averilor”, în care aproximativ 142.000 de milionari și-ar fi propus în acest an să părăsească reședințele lor din Londra, în căutarea unor piețe și medii politice mai stabile. În urma acestei dinamici, state precum Muntenegru, Emiratele Arabe Unite și Malta înregistrează afluxuri notabile de persoane înstărite, arată analiza publicată de Henley & Partners și preluată de revista Fortune.

Conform raportului, atracția exercitată de Muntenegru derivă în principal din proximitatea față de Europa continentală și dintr-un regim fiscal considerat avantajos: impozit uniform pe venit și lipsa taxelor pe moșteniri și donații. Pe lângă acestea, litoralul Mării Adriatice și oferta imobiliară de lux contribuie la decizia investitorilor și a celor bogați de a se muta în această țară, explică Dominic Volek, director în cadrul Henley & Partners.

Raportul anticipează că în anul următor numărul milionariilor în mișcare va crește, estimând aproximativ 165.000 de persoane care își vor schimba reședința la nivel global. Printre destinațiile cele mai căutate se numără Emiratele Arabe Unite, care ar urma să atragă în acest an aproape 9.800 de milionari — premieră pentru un stat care a combinat stabilitatea politică cu programe de tip „golden visa” și facilități fiscale.

Europa de Vest înregistrează, totuși, și pierderi semnificative. Marea Britanie este, în acest an, pe primul loc în topul țărilor care pierd milionari, cu circa 16.500 de plecări estimate și o valoare totală a averilor transferate în străinătate de aproximativ 91,8 miliarde de dolari. Factorii invocați în raport pentru exodul din insule includ consecințele Brexitului, incertitudinea politică și schimbările fiscale care afectează persoanele fără domiciliu fiscal în Regatul Unit, potrivit comentariilor lui Juerg Steffen, CEO Henley & Partners.

Și alte state europene prezintă semne de erodare a atractivității pentru averile private: raportul menționează Franța, Spania și Germania, iar în cazul Germaniei s-a observat o creștere cu 114% a solicitărilor de informații despre opțiuni alternative de rezidență și cetățenie între 2023 și 2024. Autorii studiului subliniază legătura dintre deciziile investitorilor și evaluarea riscului politic și macroeconomic în deciziile privind domiciliul și structura portofoliilor.

În paralel, centre tradiționale ale acumulării și păstrării bogăției — Elveția și Statele Unite — rămân printre destinațiile preferate, dar nu reușesc întotdeauna să compenseze exodul net din anumite piețe europene, avertizează raportul. Specialiștii citați în document atrag atenția asupra posibilelor consecințe pe termen lung: scăderea capitalului privat ar putea influența stabilitatea financiară regională și potențialul de inovare în zonele afectate.

Datele Henley & Partners conturează astfel o hartă în schimbare a mobilității globale a averilor, în care criterii fiscale, de securitate și calitatea vieții devin tot mai pregnante în deciziile celor foarte bogați privind locul în care își stabilesc domiciliul.

