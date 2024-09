Averile și veniturile candidaților la Cotroceni. Cine este cel mai bogat dintre prezidențiabili, dar și cel mai „sărac”

Principalii candidați la alegerile prezidențiale sunt deja cunoscuți, deși unii dintre ei nu au încă o candidatură oficială confirmată. Averile candidaților au fost de-a lungul timpului intens dezbătute în spațiul public și în presă, fiind celebru episodul cu Klaus Iohannis din 2014 și declarația controversată privind modul în care a obținut cele 7 locuințe: „Ghinion”. Astfel, dintre cei șase candidați la prezidențiale, patru confirmați: Elena Lasconi, George Simion, Marcel Ciolacu și Ana Birchall și cei neconfirmați încă, Nicolae Ciucă și Mircea Geoană, cea mai modestă declarație de avere este cea a lui George Simion.

Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu este candidatul confirmat al PSD la alegerile prezidențiale, deținând în prezent funcția de premier și președinte al social-democraților.

Potrivit declarației de avere depuse de la Camera Deputaților în iunie 2024, candidatul PSD deține două terenuri în Buzău, unul de 387 de metri pătrați și un altul de 61,79 de metri pătrați.

Tot în Buzău, deține o locuință 281,51 de metri pătrați și o altă locuință de 43,04 metri pătrați.

În declarația de avere a premierului nu apar mașini, tablouri sau bijuterii.

În cele 7 conturi bancare deschise pe numele lui Marcel Ciolacu, acesta are sumele de 47.000 de lei și 5.586 de euro.

Acesta a acordat un împrumut de 435.000 de lei nepotului său, Cristian Mihai Ciolacu și are acțiuni în valoare de 3.010 lei la societatea ALCOM SRL.

La capitolul credite, Marcel Ciolacu are trei împrumuturi la Banca Transilvania de 3.000 de lei, de 22.000 de lei și de 10.000 de lei, scadente în 2024, 2026 și 2028.

Marcel Ciolacu încasează anual 75.410 lei din indemnizația de deputat și 102.121 de lei din indemnizația de prim-ministru. De asemenea, soția premierului încasează anual un salariu de 54.739 de lei.

Nicolae Ciucă

Președintele PNL, Nicolae Ciucă, va fi cel mai probabil candidatul liberalilor la alegerile prezidențiale. De meserie militar, Ciucă a ocupat funcția de Ministru al Apărării, pe cea de prim-ministru, iar în prezent este senator.

Potrivit declarației de avere depuse în iunie 2024 la Senat, Nicolae Ciucă deține două terenuri intravilane, unul de 2829 de metri pătrați în localitatea Pielești, județul Dolj și un alt teren de 598 de metri pătrați în localitatea Dumbrăveni, județul Ilfov.

Tot în Dumbrăveni, Ciucă deține o casă de 232 de metri pătrați, construită în 2017.

La capitolul mașini, Nicolae Ciucă deține o Toyota Corola fabricată în 2006 și un SUV Toyota Rav4, fabricat în 2020.

Are două conturi bancare deschise la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania, care au însumează 332.853 lei, iar la capitolul datorii, fostul premier are un credit de 100.000 de lei, scadent în 2025.

În declarația de avere din iunie 2024 apare că Nicolae Ciucă încasa indemnizația de prim-ministru pentru luna ianuarie a anului 2023, în valoare de 105.991 lei și o indemnizație de senator de 94.334 de lei anual.

De asemenea, Ciucă încasează o pensie militară de 232.920 de lei anual, iar soția sa încasează și ea o pensie militară de 69.035 lei.

Elena Lasconi

Primărița orașului Câmpulung și candidata USR la alegerile prezidențiale este deja la al doilea mandat de primar și a obținut șefia partidului după alegerile din 9 iunie, soldate cu un eșec pentru partid.

Potrivit declarației de avere depuse în 2024 la Primăria Câmpulung, Elena Lasconi deține un teren intravilan în Câmpulung, cu o suprafață de 4.924 de metri pătrați și deține procente din alte terenuri intravilane moștenite în Olt, Ilfov și Constanța care însumează peste 60.000 de metri pătrați.

Edilul orașului Câmpulung deține o casă de 98.64 de metri pătrați și un apartament de 65 de metri pătrați în București. De asemenea, are cotă parte la alte două apartamente moștenite în București.

Aceasta are un autoturism Opel din anul 2007.

În declarație apare un împrumut de 33.000 de lei acordat către Uniunea Salvați România.

Elena Lasconi are două credite și un împrumut de la o persoană fizică, care însumează aproximativ 300.000 de lei.

Aceasta încasează un salariu de 150.717 lei de la Primăria Câmpulung, iar soțul ei, a cărui angajare la Camera Deputaților a stârnit un mic scandal zilele trecute, încasează 75.600 de lei anual din funcția de consilier juridic la grupul parlamentar USR.

George Simion

Candidatul AUR la prezidențiale este de departe cel mai „sărac” dintre prezidențiabili. În afară de un autoturism Ford Fiesta, fabrica în anul 2006, George Simion nu mai deține alte proprietăți sau bunuri.

Acesta încasează salariul de deputat de 137.402 lei anual, iar soția sa, Ilinca, încasează 8250 de lei anual de la Ministerul Educației.

Mircea Geoană

Despre averea lui Mircea Geoană nu sunt foarte multe informații disponibile, având în vedere că nu a mai ocupat de mult timp funcții publice în România.

Întrebat în luna iulie, la emisiunea „Sport și politică” de la Fanatik.ro, Mircea Geoană a mărturisit că are „tot ce îi trebuie” și că ar putea fi milionar dacă s-ar angaja în companiile occidentale, având în vedere ofertele pe care le primește.

Conform grilei de salarizare consultate de Fanatik, lui Mircea Geoană îi corespunde la NATO grila salarială U2, ceea ce înseamnă că secretarul general adjunct al NATO încasează 16.843 de euro pe lună, adică 202.116 euro pe an.

Ana Birchall

Fosta ministră a Justiției și fost vicepremier, Ana Birchall are de departe cea mai impresionantă avere.

Astfel, potrivit declarației de avere depusă la Nuclearelectrica în 2024, la capitolul terenuri, Ana Birchall deține terenuri extravilane, în localitatea Dorna Arini, din Suceava, respectiv un teren de 14.000 de metri pătrați, cumpărat în 2022, un altul de 7447 de metri pătrați, cumpărat în 2007, și respectiv un al treilea de 16.447 de metri pătrați, cumpărat în 2008.

De asemenea a mai moștenit un hectar teren agricol în localitatea Fulga de Jos, Prahova.

Ana Birchall deține singură un apartament în Capitală, de 50 de metri pătrați, apoi, alături de soțul său, britanicul Martyn Birchall, deține încă un apartament în capitală de 304,89 metri pătrați, o casă de vacanță în localitatea Dorna Arini, Suceava, de 240,66 metri pătrați, precum și două imobile în SUA, respectiv o casă de 250 de metri pătrați, în localitatea New Haven, și un apartament de 180 de metri pătrați, cumpărat în 2002, în New York.

Ana Birchall mai deține bijuterii în valoare de 65.000 euro, obținute între 1996 și 2023, și lingouri de aur în valoare de 324.220,14 euro, obținute între 2011 și 2024. De asemenea, soții Birchall dețin titluri de stat, certificate și obligațiuni în valoare de 98.459 euro, 140.310 lei și 364.666 dolari americani.

Ana Birchall are la capitolul active financiare peste hotare, un cont curent de 13.608 de dolari deschis în 2002 la Sovereign Bank SUA SANTANDER, precum și unul de 129.343 de dolari, deschis în 2002, la Citi Bank.

Are alte 3 conturi curente la BCR de 135.607 de lei, de 3945 de dolari, și respectiv de 151 de euro.

De asemenea, are alte trei conturi la Banca Transilvania (deschise în 2019), de 249 de euro, de 56.59 de dolari și de 225 lire sterline. Mai are un cont de 93.480 de dolari, la ING, deschis în 2009, și unul de 53.017 de dolari, la HSBC, deschis în 1985. Mai are declarat și un cont al soțului său, de 4826 de lei la Banca Transilvania.

Ana Birchall mai are: 3 depozite bancare la ING (deschise în 2022), de 6.747 lei, 149 de euro, și 1678 lire sterline; un depozit bancar la BCR, de 440 euro (din 2022) și alte 3 la Wise, de: 113 lei (din 2023), 425 de euro (din 2023) și unul de 955 de lire sterline (din 2003).

Birchall deține titluri de stat, certificate și obligațiuni în valoare de 140.310,45 lei, de 98.459 de euro, și 364.666 de dolari, a acordat un împrumut Institutului pentru politici strategice si de securitate Pontus Euxinus, de 8500 de euro, și are investiții financiare în străinătate în companii private nelistate în valoare de 23.000.0000 euro.

Singura datorie a fostei ministre de Justiție este una de 10.000 de euro, la BCR, scadentă în 2024.

Ana Birchall are un salariu-diurnă de 536.744 lei, la societatea Nuclearelectrica unde a fost director, în timp ce soțul său a primit 120.000 de dolari de la Pestforce SRL (firmă deținută de acesta).

Ana Birchall a menționat în declarația de avere că a încasat din cedare folosință bunuri 18.265 de lei, și alături de soțul ei alți 48.000 de dolari.

