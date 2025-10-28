Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:48
Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
Uraganul Melissa din Jamaica FOTO: X/StrandenWX

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Jamaica în legătură cu faptul că autorităţile naţionale au activat starea de urgenţă pe durata fenomenelor extreme cauzate de Uraganul Melissa, în cursul zilei de marţi, 28 octombrie.

Autorităţile au emis un ordin de evacuare a populaţiei în principalele zone afectate: Port Royal, Kingston; Portland Cottage şi Rocky Point, Clarendon; Old Harbour Bay, St. Catherine; Taylor Land, Bull Bay, New Haven şi Riverton City, St. Andrew.

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor locale şi să acceseze paginile de internet ale instituţiilor specializate care monitorizează evoluţia sistemului tropical: Institutul Naţional de Meteorologie din Jamaica, Tropical Storm Melissa - Jamaica Information Service şi Centrul Naţional al Uraganelor din SUA, www.nhc.noaa.gov/cyclones/.

Cetăţenii români aflaţi în zonele ce urmează a fi afectate de aceste condiţii meteorologice, precum şi cei care se confruntă cu situaţii deosebite sau urgenţe pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de telefon de permanenţă +53/52868386.

