Atenționare pentru românii care călătoresc în Vietnam. Fenomene meteo extreme cauzate de furtuna tropicală Matmo

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam că, în perioada 6-8 octombrie, partea de nord şi centrală a ţării, inclusiv capitala Hanoi, vor fi afectate de fenomene meteo extreme, cauzate de furtuna tropicală Matmo - rafale de vânt, inundaţii şi posibile alunecări de teren.

Avertizarea meteo a fost emisă de Centrul Naţional pentru Prognoză Hidrometeorologică Vietnamez, iar, în acest context, sunt preconizate perturbări ale traficului aerian.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste precauţie în zonele afectate, să evite deplasările care nu sunt strict necesare, iar, în cazul în care primesc alerte telefonice cu privire la alunecări de teren sau inundaţii în zona în care se află, să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale şi să monitorizeze îndeaproape mass-media locală, precizează un comunicat al MAE transmis vineri, 3 octombrie.

MAE recomandă cetăţenilor români aflaţi în Republica Socialistă Vietnam să consulte pagina de internet a Centrului Naţional de Prognoză Hidrometeorologică (https://nchmf.gov.vn/Kttv/vi-VN/1/index.html) şi www.windy.com, care conţin informaţii oficiale şi actualizate despre traseul parcurs de furtună.

Asistență consulară

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon dedicat urgenţelor consulare al Ambasadei României la Hanoi (+84 328 50 97 00).

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro/ (Sfaturi, alerte de călătorie) şi https://hanoi.mae.ro/.

