„Îmbrăţişarea victimei”, metoda parșivă prin care hoții te buzunăresc fără să-ți dai seama. O femeie a fost reținută după ce a folosit această tehnică

Poliţiştii din judeţul Hunedoara avertizează că a apărut o nouă metodă de furt care se numeşte „îmbrăţişarea victimei”. Victimele sunt de obicei persoanele vârstnice, cele singure sau cele aflate sub influenţa alcoolului, iar scopul este de a sustrage bani sau bijuterii.

O femeie care obişnuia să fure prin această metodă a fost reţinută de poliţişti.

„Metoda de furt cunoscută sub denumirea de „îmbrăţişarea victimei” vizează în special persoane vulnerabile, precum vârstnicii, persoanele aflate sub influenţa alcoolului sau cele singure. Acest tip de infracţiune are loc adesea în spaţii publice, iar scopul principal este acela de a sustrage bani, bijuterii sau alte obiecte de valoare printr-un gest aparent prietenos şi nevinovat”, a transmis, miercuri, 6 noiembrie, IPJ Hunedoara.

Reprezentanţii instituţiei au explicat cum au loc furturile prin această nouă metodă.

„Metoda îmbrăţişării implică abordarea victimei de către infractor, care simulează o întâlnire întâmplătoare sau o situaţie emoţionantă. Sub pretextul unei revederi, al unei mulţumiri sau chiar al unui compliment, infractorul se apropie şi, în mod fals afectuos, îmbrăţişează victima.

În timpul acestei îmbrăţişări, infractorul profită de apropierea fizică pentru a subtiliza obiecte precum portofele, telefoane sau alte obiecte de valoare din buzunare. Infractorii care folosesc metoda îmbrăţişării sunt de regulă persoane care încearcă să pară amabile şi prietenoase, pentru a câştiga încrederea victimei. Deseori, aceştia preferă să acţioneze singuri, dar există şi cazuri în care lucrează în echipă, unul dintre infractori distrăgând atenţia victimei, în timp ce altul acţionează.

În cursul zilei de ieri, poliţiştii Biroul Investigaţii Criminale Vulcan au efectuat o acţiune de prevenire a infracţiunilor de furt şi furt calificat, din buzunare, săvârşite pe raza municipiului Vulcan de persoane necunoscute, folosind modul de operare îmbrăţişarea victimei”, a precizat IPJ Hunedoara.

Poliţiştii au reţinut o femeie de 47 de ani, din municipiul Vulcan, bănuită de comiterea mai multor fapte de acest gen, înregistrate iniţial cu „autor necunoscut”.

”Poliţiştii au stabilit că femeia, în cursul anului 2024, ar fi săvârşit mai multe infracţiuni de furt şi furt calificat prin acest mod de operare, cauzând un prejudiciu material în valoare de aproximativ 7.000 lei, constând în sumele de bani sustrase din buzunarul persoanelor vătămate, pe care le aborda în zona localurilor publice, profitând de starea de ebrietate în care acestea se aflau.

Ultimul caz de acest fel a fost înregistrat la data de 12 octombrie 2024, în jurul orei 16:30, când Poliţia Municipiului Vulcan a fost sesizată de un bărbat cu privire la faptul că, după ce a consumat băuturi alcoolice pe terasa unui bar din Vulcan, o femeie, profitând de neatenţia sa, i-ar fi sustras din buzunar portofelul în care avea 600 de lei”, a transmis IPJ Hunedoara.

Femeia a fost reţinută pentru 24 de ore.

Poliţiştii au facut şi câteva recomandări pentru prevenirea furturilor prin această metodă:

1. Fiţi vigilent cu persoanele necunoscute: dacă o persoană necunoscută vă abordează cu o atitudine prea prietenoasă sau afectuoasă, păstraţi o distanţă sigură. Politicos, dar ferm, respingeţi orice gest neobişnuit de apropiere fizică.

2. Evitaţi să purtaţi obiecte de valoare la vedere: bijuteriile scumpe, telefoanele sau portofelele ar trebui ţinute în locuri greu accesibile, cum ar fi buzunarele interioare ale hainelor sau genţile bine închise.

3. Atenţie sporită în locuri aglomerate: în spaţii cu multe persoane, cum ar fi pieţele sau staţiile de transport în comun, evitaţi să fiţi absorbit în întregime de activităţile dvs. şi rămâneţi atent la ce se întâmplă în jur.

4. Refuzaţi „ajutorul” sau apropierea excesivă: în cazul în care sunteţi abordat de cineva care încearcă să vă „mulţumească” exagerat sau să vă ofere un ajutor nesolicitat, refuzaţi respectuos şi păstraţi distanţa.

