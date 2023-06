Avertismentul SUA după ce o navă chineză se deplasa în zigzag în jurul unui distrugător american din strâmtoarea Taiwan VIDEO

Ministerul american al Apărării a denunţat duminică acţiuni "din ce în ce mai riscante" ale armatei chineze în Asia, după două incidente între forţele celor două ţări în ultimele zile, informează France Presse.

"Continuăm să fim îngrijoraţi în legătură cu activităţile din ce în ce mai riscante şi mai coercitive ale Armatei Populare de Eliberare în regiune, inclusiv în ultimele zile", a declarat un purtător de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Pat Ryder, care îl însoţeşte pe secretarul american al apărării, Lloyd Austin, la o conferinţă de securitate în Singapore.

Aceste declaraţii intervin după două incidente implicând forţele armate americană şi chineză în strâmtoarea Taiwan şi în Marea Chinei de Sud în ultimele zece zile.

"A Chinese warship nearly collided with a US destroyer in the Taiwan Strait, coming within less than 150m" - Global News

The command of the US Armed Forces called the actions of the Chinese ship a violation of the rules of safe movement in international waters. pic.twitter.com/ofnfSvRVsO