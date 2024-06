Drumul Republicii Moldova și al Ucrainei spre aderarea la UE va fi dur şi solicitant, avertizează șefa CE. "Nu există scurtături" VIDEO

Ucraina şi Republica Moldova au fost avertizate marți, 25 iunie, de preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, cu ocazia deschiderii oficiale a negocierilor pentru intrarea în Uniunea Europeană, că va fi "un drum dificil", dar care oferă "oportunităţi imense", transmite EFE.

"Drumul de urmat va fi dificil, dar este şi plin de oportunităţi imense pentru Moldova şi Ucraina, precum şi pentru întreaga noastră Uniune", a indicat Von der Leyen într-un clip video distribuit pe contul său de X.

Congratulations to Moldova and Ukraine on opening accession negotiations.

This is very good news for the people of Ukraine, Moldova, and the entire European Union.

The path ahead will be challenging but full of opportunities.

Wishing you a successful start of the negotiations!