Președintele executiv al JP Morgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat că riscul unei corecții majore pe piața bursieră americană este mai ridicat decât reflectă în prezent evoluțiile de pe piețe.

Într-un interviu rar și amplu acordat BBC, liderul celei mai mari bănci din Statele Unite a declarat că este „mult mai îngrijorat decât alții” în privința unei posibile scăderi semnificative a valorii acțiunilor, care ar putea surveni „într-un interval de șase luni până la doi ani”.

Aflat în Bournemouth, Marea Britanie, pentru a anunța o investiție de aproximativ 350 de milioane de lire sterline în campusul local al JP Morgan, Dimon a vorbit și despre imaginea globală a SUA, pe care a descris-o drept „mai puțin de încredere” în contextul geopolitic actual.

Îngrijorări privind piața și inflația

Dimon a declarat că vede multiple surse de incertitudine care afectează economia globală — de la tensiunile geopolitice și cheltuielile fiscale ridicate, până la reînarmarea accelerată la nivel mondial.

„Toate aceste lucruri ridică semne de întrebare la care, în realitate, nu avem răspunsuri clare. Nivelul de incertitudine ar trebui să fie mult mai mare în mintea oamenilor decât este în mod normal”, a spus Dimon.

El a adăugat că, deși tehnologia bazată pe inteligență artificială (AI) are potențial real, investițiile actuale în acest sector amintesc de perioada „boom-ului dotcom” din anii ’90, urmată de o prăbușire abruptă a pieței.

„AI este reală și va aduce beneficii în timp, la fel cum au făcut-o automobilele sau televizoarele. Dar majoritatea celor care au investit în ele nu au avut de câștigat”, a spus Dimon, subliniind că o parte semnificativă a capitalului plasat în AI „va fi probabil pierdută”.

„Ar trebui să acumulăm gloanțe, nu criptomonede”

Dimon a abordat și tema securității globale, evocând o avertizare dintr-o scrisoare adresată acționarilor, în care afirma că SUA ar putea rămâne fără rachete în doar șapte zile în cazul unui conflict major în Marea Chinei de Sud.

„Se vorbește mult despre stocarea de criptomonede. Eu spun că ar trebui să stocăm gloanțe, arme și bombe. Lumea este un loc mult mai periculos acum și prefer să fim pregătiți”, a afirmat Dimon.

Independența Rezervei Federale și relațiile internaționale

Dimon a precizat că rămâne „încă puțin îngrijorat” în privința inflației din SUA, dar și-a exprimat încrederea că Rezerva Federală își va păstra independența, în ciuda criticilor repetate venite din partea fostului președinte Donald Trump, care l-a numit pe actualul președinte al Fed, Jerome Powell, „idiot” și „nătâng” pentru politica sa de menținere a ratelor dobânzilor.

În ceea ce privește rolul internațional al SUA, Dimon a admis că țara sa a devenit „puțin mai puțin de încredere”, însă a remarcat că acțiunile administrației Trump au determinat Europa să își reevalueze investițiile în apărare și competitivitatea economică.

El a mai sugerat că se conturează un acord comercial între SUA și India, menit să reducă tarifele impuse asupra produselor indiene ca reacție la comerțul continuu al acesteia cu Rusia, în special în sectorul petrolier. „Am discutat cu oficiali din echipa lui Trump, care mi-au spus că doresc acest acord și că intenționează să-l finalizeze.”

Investiții în Marea Britanie și zvonuri politice

Vizita lui Jamie Dimon în Bournemouth a avut loc cu ocazia unui anunț privind investiții majore în campusul JP Morgan din oraș, precum și un angajament filantropic de 3,5 milioane de lire sterline către organizații non-profit locale. Cancelarul britanic Rachel Reeves a salutat anunțul, descriindu-l drept „o veste extraordinară pentru economia locală și pentru comunitate”.

În timpul unei întâlniri cu angajații, Dimon a apărut într-o ținută lejeră — cămașă fără cravată și blugi — și a fost primit cu aplauze și gesturi de entuziasm, atmosfera semănând mai degrabă cu un concert decât cu un eveniment bancar.

Întrebat despre posibile aspirații politice — în contextul în care numele său a fost vehiculat ca potențial secretar al Trezoreriei SUA sau chiar candidat la președinție — Dimon a răspuns că „nu se pune problema în acest moment” și că prioritatea sa este menținerea JP Morgan ca „o companie sănătoasă și dinamică”.

Totuși, a adăugat zâmbind: „Dacă mi-ai da președinția, aș accepta. Cred că m-aș descurca destul de bine.”

