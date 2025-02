"Securitatea Europei se află la un moment de cotitură". Avertismentul Ursulei von der Leyen la mini-summitul UE-NATO de la Paris

Securitatea Europei se află la ”un moment de cotitură”, a avertizat luni, 17 februarie, pe rețeaua X a lui Elon Musk, preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la sosirea la minisummit-ul de la Paris privind Ucraina, relatează AFP.

”Tocmai am ajuns la Paris la discuţii cruciale. Securitatea Europei se află la un moment de cotitură. Da, este vorba despre Ucraina, dar ne priveşte şi pe noi. Avem nevoie de o stare de spirit de urgenţă. Avem nevoie de un salt în apărarea noastră şi avem nevoie de ambele acum”, scrie ea.

Just arrived in Paris for crucial talks.

Europe’s security is at a turning point.

Yes, it is about Ukraine—but it is also about us.

We need an urgency mindset.

We need a surge in defense.

And we need both of them now.