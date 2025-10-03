Mii de intervenții la nivel național ca urmare a condițiilor meteo. Sute de copaci căzuți și mașini avariate FOTO VIDEO

Vremea rea a produs, în ultimele 24 de ore, efecte în 27 de localități din județele Brăila, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și în municipiul București, fiind inundate curți, fiind doborâți 107 copaci și un panou publicitar, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). O sută de autoturisme au fost avariate.

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii militari au asigurat intervenția la peste 1.200 de situații de urgență produse la nivel național.

În acest interval de timp, echipajele de stingere au lichidat 71 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării, limitând astfel propagarea flăcărilor la vecinătăți.

Concomitent cu aceste tipuri de acțiuni, echipajele SMURD au acționat în peste 1.000 de misiuni pentru acordarea măsurilor de prim ajutor, în urma cărora 1.036 de persoane au fost asistate medical.

De asemenea, salvatorii au intervenit în 2 situații pentru descarcerarea victimelor accidentelor rutiere și în peste 150 de misiuni pentru protecția comunităților.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 7 persoane au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompierii militari.

Totodată, pompierii militari au acționat pentru înlăturarea efectelor produse de vremea rea.

Astfel, de joi de la ora 10.00, până vineri, la aceeași oră, s-au înregistrat efecte în 27 de localități din 7 județe (Brăila, Constanța, Dolj, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman) și municipiul București, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei din o casă și 4 curți inundate, precum și pentru degajarea a 107 copaci prăbușiți, a unui panou publicitar, a 4 elemente de construcție, fiind avariate 100 de autoturisme.

Totodată, în ceea ce privește avertizarea populației, în cursul zilei de joi, au fost transmise 8 mesaje RO-ALERT, dintre care 5 mesaje au semnalat prezența animalelor periculoase în localități din județele Argeș și Harghita, 2 mesaje au vizat efectele produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, în localități din județele Dolj și Olt, iar un mesaj a semnalat dispariția unui minor, în județul Prahova.

Avertizări prelungite

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri, valabilă de joi, de la ora 10.00, până sâmbătă, la aceeași oră.

Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00, în centrul și estul Munteniei și în Dobrogea. Aici, cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp.

În același interval, va fi Cod portocaliu de ploi importante cantitativ în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde se vor acumula cantități de apă de 70...80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

De joi, de la ora 18.00, până vineri, la ora 21.00, va fi Cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt, unde se vor acumula cantități de apă de 100...110 l/mp.

O altă avertizare Cod galben, dar vizând intensificări ale vântului, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50...70 km/h”, au transmis meteorologii.

Totodată, ei au emis Cod portocaliu privind intensificări puternice ale vântului, de joi, de la ora 20.00, până vineri, la ora 23.00, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea. Aici, vântul va avea intensificări puternice și susținute, cu rafale de 70...90 km/h.

Un alt Cod galben, vizând ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă, va fi în vigoare de joi, de la ora 10.00, până vineri, la ora 23.00.

”În estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini în general de peste 1500 m va ninge temporar viscolit (rafale de 50...70 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm)”, a arătat ANM.

În același interval, va fi Cod portocaliu de ninsori abundente, temporar viscolite și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m, în zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Aici, în general la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70...80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30...50 cm.

O atenționare Cod galben privind ploi însemnate cantitativ va fi valabilă de vineri, de la ora 23.00, până sâmbătă, la ora 10.00.

”În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei. Cantitățile de apă vor fi de 25...35 l/mp și local de 40...50 l/mp”, a transmis ANM.

