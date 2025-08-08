Canicula revine în forță în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ

Autor: Maria Mora
Vineri, 08 August 2025, ora 10:32
781 citiri
Canicula revine în forță în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ
Avertizări de caniculă în mai multe regiuni din România FOTO Pexels

Meteorologii au emis avertizări de caniculă valabile în următoarele zile în mai multe regiuni din țară.

Un cod galben de caniculă, disconfort termic și noapte tropicală este valabil de sâmbătă, 9 august, până duminică, 10 august, ora 10:00, în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grade.

Cod portocaliu

Alte două avertizări de caniculă sunt valabile în perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00.

În județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, a fost emis un cod portocaliu, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

De asemenea, în același interval, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală este valabil pentru Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

În zonele vizate, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Meteorologii subliniază că luni, 11 august, canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

Canicula și instabilitatea atmosferică revin în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ
Canicula și instabilitatea atmosferică revin în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ
Meteorologii anunţă caniculă duminică în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, iar de duminică seară până luni dimineaţă sunt prognozate ploi şi vijelii în mai multe regiuni din...
11 noi recorduri de căldură în România. Orașul unde a fost depășit recordul de temperatură din 1947
11 noi recorduri de căldură în România. Orașul unde a fost depășit recordul de temperatură din 1947
Luna iulie a fost cu aproape 2 grade Celsius mai caldă decât ar fi normal în România, conform caracterizării climatologice publicate de ANM. Temperaturile au depășit, luna trecută, 43°C...
#avertizare meteo, #canicula, #cod galben canicula, #cod portocaliu canicula , #meteo
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce lovitura ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din Romania, insa nu la FCSB sau Farul
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Bonusuri generoase pentru "tacere". Cat castiga cu adevarat magistratii: unii au sporuri suprapuse pentru aceleasi atributii

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cele 7 întrebări de evaluare a riscului iminent pentru viață în cazul victimelor violenței domestice. Două răspunsuri DA sunt suficiente VIDEO
  2. Primar din Teleorman, cercetat de DNA pentru 6 infracțiuni de luare de mită. A primit 145.000 de lei de la mai multe persoane
  3. Ucraina își extinde prezența diplomatică în România și pregătește trenul Kiev-București
  4. Mai puține răspunsuri „inventate” și mai puține „halucinații”, după lansarea noii versiuni Chat GPT. Ce promite compania de inteligență artificială
  5. O primărie dintr-un mare oraș trimite la fier vechi mașinile abandonate de pe străzi. Multe sesizări au venit din partea cetățenilor nemulțumiți
  6. Care sunt cele mai mari surse de risipă alimentară din România. „În fața taxelor mai mari, oamenii pot învăța cum să cheltuie mai puțin, dar mai înțelept”
  7. Amplu control la Metrorex. „Toleranţă zero faţă de abaterile care pot pune în pericol siguranţa călătorilor şi a personalului”
  8. Donald Trump se laudă cu un acord de pace „istoric” între Armenia şi Azerbaidjan la Washington. „Mulți lideri au încercat să pună capăt războiului”
  9. Doi șoferi tineri au ajuns în spatele gratiilor după ce au fost implicați într-un accident rutier cu victime. Ce au putut să facă după impact
  10. Adevăratele venituri ale magistraților: Cine sunt judecătorii cu cele mai mari salarii și sporuri