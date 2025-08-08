Canicula revine în forță în următoarele zile. Mai multe zone vizate de avertizări meteorologice HARTĂ

Avertizări de caniculă în mai multe regiuni din România FOTO Pexels

Meteorologii au emis avertizări de caniculă valabile în următoarele zile în mai multe regiuni din țară.

Un cod galben de caniculă, disconfort termic și noapte tropicală este valabil de sâmbătă, 9 august, până duminică, 10 august, ora 10:00, în Banat, Crișana, Oltenia, Muntenia și sud-vestul Dobrogei.

Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Olteniei și al Banatului, unde izolat se vor înregistra 38 de grade. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi local tropicală cu minime în general de 18...22 de grade.

Cod portocaliu

Alte două avertizări de caniculă sunt valabile în perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00.

În județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj, a fost emis un cod portocaliu, astfel că disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

De asemenea, în același interval, un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală este valabil pentru Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei.

În zonele vizate, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

Meteorologii subliniază că luni, 11 august, canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.

