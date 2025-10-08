Alertele meteo care au bulversat România. Cum explică specialiștii instituirea codurilor pe timpul ciclonului Barbara

Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 13:54
1732 citiri
Meteorologii explică cum sunt instituite codurile FOTO ANM
Meteorologii explică de ce avertizările de cod roșu pentru ploi abundente au fost menținute chiar și în zone unde vremea pare mai blândă. Potrivit specialiștilor, evoluția ciclonului Barbara a fost dificil de anticipat, modelele meteo oferind zilnic traiectorii ușor diferite.
Experții spun că, în astfel de situații, este normal să existe o marjă de aproximație, deoarece formațiunile barice pot suferi modificări bruște care influențează intensitatea și localizarea precipitațiilor.
„În toate documentele oficiale, codurile portocalii și roșii au fost date pentru cantități mari de apă. Codul galben cuprinde și componenta de vânt, estimat corect la 40-60 km/h. Aparent nu ar fi mare, dar vântul devine si el periculos chiar dacă nu e la viteze superioare, pentru că arborii sunt foarte grei, încărcați cu apă, predispuși să fie doborâți mai ales la rafale. Cantitate mare de apă la cod roșu înseamnă în jur de 100 l/ mp în 24 h, la cod portocaliu – 50-90 l/ 24 h, dar trebuie să ne uităm și la context. Pentru București, ținem cont de structura orașului când decidem codurile", a spus pentru Libertatea, Florinela Georgescu, director al departamentului de Meteorologie Aplicată în cadrul ANM.
Specialista ANM a adăugat a fost o cantitate imensă de precipitații care a căzut într-un timp foarte scurt.
"Chiar dacă nu e furioasă, ploaia de acum aduce o cantitate de apă imensă, să nu uităm că a plouat destul și săptămâna trecută. Este mai mult decât trebuia să se acumuleze în toată luna, media pe octombrie este de 40 de litri/ mp. Cantitățile de peste 50 l/ mp/ zi sunt foarte mari. O rată de 5-10 l/ oră nu pare spectaculoasă, dar prin cumulare se ajunge la cantități importante. În acest episod sunt și perioade în care a plouat mai intens, ca vara. La Giurgiu au fost 114 l/mp, la Constanța 100 l/mp până azi-dimineață. Este enorm.
În meteorologie lăsăm o marjă de aproximație pentru evoluția imprevizibilă a unor formațiuni barice. Traiectoria ciclonului Barbara a fost estimată diferit de modelele cu ajutorul cărora se face prognoza pe fiecare interval de anticipație. De patru zile, în fiecare zi erau mici modificări în estimarea evoluției acestora”, a mai spus Florinela Georgescu
Cod roșu de ploi în București și cinci județe
