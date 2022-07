Organizaţia Reporteri fără Frontiere a criticat vineri, 1 iulie, forma legii privind protecţia avertizorilor de integritate adoptată de Parlamentul României.

Organizația face apel la președintele Klaus Iohannis să nu promulge legea în forma actuală.

”România: O nouă lege le retrage avertizorilor dreptul de a se adresa direct presei şi impune un termen de 3 luni înainte de a le dezvălui informaţii. Preşedintele Klaus Iohannis trebuie să respingă legea iar instituţiile UE să condamne încălcarea Directivei privind avertizorii”, se arată în mesajul postat de Reporteri Fără Frontiere pe Twitter.

🇷🇴#Romania: A new law withdraws whistleblowers' right to address directly to the media & submits them to a 3 months-period before disclosing information to them.President @KlausIohannis must dismiss the law & the #EU institutions condemn a breach of the Whistleblower Directive! pic.twitter.com/KRobU314Sz