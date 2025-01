Un F-35 de 80 de milioane de dolari a căzut ca o piatră și a luat foc, în timpul unui zbor de antrenament în Alaska. Elon Musk ar vrea ca SUA să scape de F-35 VIDEO

Un avion F-35 al Forțelor Aeriene Americane s-a prăbușit în timpul unui zbor de antrenament în Alaska. Pilotul s-a catapultat la timp și scăpat cu viață, dar are nevoie de îngrijiri medicale. Aviația SUA nu a spus cu exactitate ce s-a întâmplat.

Avionul F-35 decolase de la Eielson Air Force Base de lângă Fairbanks, în centrul statului american Alaska, și participa la un zbor de antrenament.

La un moment dat, pilotul a raportat turnului de control că are o urgență și s-a catapultat. Avionul, un F-35A - adică varianta pentru Aviație, fără decolare verticală - a căzut din cer ca o piatră, fără control. Impactul a avut loc în perimetrul bazei aeriene. Un martor a filmat modul dramatic în care aeronava de 80 de milioane de dolari cade, se rotește în jurul proprie axe și se lovește de sol. În imagini și vede și parașuta pilotului care s-a salvat la timp.

Longer Footage of the F-35A Crash earlier today at Eielson Air Force Base in Alaska. pic.twitter.com/9OPksbTYWj