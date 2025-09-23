F-47, avionul cu care SUA vor domina China și Rusia, a intrat deja în producție. Aeronava de generația a VI-a a fost anunțată personal de Donald Trump anul acesta

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 10:33
480 citiri
F-47, avionul de generația 6 al US Air Force FOTO US Air Force

Boeing a început producția primului avion F-47 pentru US Air Force, iar compania vrea ca aeronava de generația a VI-a să fie gata de zbor în 2028. Donald Trump a anunțat în martie că Boeing și F-47 au câștigat concursul pentru avionul cu pilot uman al proiectului NGAD (Next Generation Air Dominance), care mai include drone avansate, noi motoare cu reacție, arme, echipamente de război electronic, senzori și multe altele. Statele Unite își doresc ca prin NGAD să mențină superioritatea aeriană pe care o au în prezent față de potențiali adversari precum China și Rusia.

Anunțul intrării în producție al primului F-47 a fost făcut de șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul David Allvin, la o conferință, scrie The War Zone. Vestea vine la șase luni de când Donald Trump a anunțat că proiectul propus de Boeing a câștigat contractul guvernamental.

„După ani de muncă, sute de ore de testare, mii de ani de muncă în laborator, președintele a anunțat F-47”, a spus Allvin. „Este platforma care, împreună cu toate celelalte sisteme [NGAD], va asigura dominația în viitor.”

„Trebuie să ne mișcăm repede. Trebuie să vă spun că este aproape 2026. Echipa este hotărâtă ca primul avion să zboare în 2028”, a continuat el. „În câteva luni de la anunțul făcut, ei [Boeing] au început deja să fabrice primul articol. Suntem gata să ne mișcăm repede. Trebuie să ne mișcăm repede.”

Forțele Aeriene au declarat anterior doar că F-47 urmează să efectueze primul său zbor înainte de sfârșitul mandatului actual al lui Trump, care se va încheia pe 20 ianuarie 2029. Mai multe teste de zbor cu machete secrete au contribuit, de asemenea, la deschiderea drumului pentru F-47.

F-47, avionul viitorului

Detaliile despre programul F-47 și designul aeronavei în sine rămân extrem de clasificate. În prezent, există doar două desene digitale oficiale ale avionului, despre care oficialii Forțelor Aeriene au spus că nu reflectă neapărat pe deplin cum arată avionul în viața reală, din motive de securitate operațională.

„Îmi place foarte mult să mă uit la această imagine”, a declarat secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, în timpul propriului său discurs principal la conferință, care a avut loc chiar înainte de discursul lui Allvin, referindu-se în mod specific la randarea F-47 de mai jos. „Mă aștept ca unii dintre analiștii chinezi de informații să petreacă mult timp uitându-se la această imagine. Mult succes în încercarea de a descoperi ceva de acolo. Am fost foarte atenți.”

Chiar și Boeing, producătorul F-47, a folosit tot aceleași două ilustrații într-o postare pe X. „Faceți cunoștință cu avionul de generația a VI-a al US Air Force, F-47, care va aduce tehnologii de generație următoare ca să asigure dominație aeriană pentru următoarele decenii”

Forțele Aeriene ale SUA au declarat că se așteaptă ca F-47 să aibă o rază operațională de peste 1.000 de mile marine și să poată atinge viteze peste Mach 2. Cu această rază de acțiune, noile avioane de a șasea generație vor oferi o creștere de aproximativ 25% a razei de acțiune operaționale, cel puțin, față de avioanele de luptă americane existente. Rămâne necunoscut cât de repede va putea aeronava să zboare fără sistemele de postcombustie activate, așa-numitul mod supercruise, și cu ce nivel de eficiență.

Forțele Aeriene au declarat că intenționează să achiziționeze cel puțin 185 de avioane F-47, ceea ce ar fi în conformitate cu viziunea inițială a aeronavei ca succesor al F-22 Raptor. Cu toate acestea, au fost ridicate întrebări cu privire la posibilitatea de a schimba această cifră în viitor. Costul estimat al unui exemplar de F-47 este, de asemenea, neclar, dar proiecțiile anterioare l-au plasat în jurul a de trei ori prețul mediu al unui F-35, sau peste 300 de milioane de dolari, a transmis The War Zone.

