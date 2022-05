Aviația rusă a bombardat puternic mai multe zone din Donbas. Ofensivă amplă asupra orașului Severodonețk

Aviația rusă a bombardat sever mai multe zone din Donbas. Rușii desfășoară o ofensivă amplă asupra orașului Severodonețk și par a efectua mai multe încercuiri punctuale, în locul ofensivei ce ar fi urmărit închiderea întregii regiuni, arată Biziday, care citează Institutul pentru Studierea Războiului (ISW).

Potrivit sursei citate, ISW consideră că forțele ruse au abandonat probabil eforturile de a realiza o mare încercuire a Donbasului, între Izium și Donețk și încearcă acum să asigure încercuiri mai mici și să se concentreze asupra orașului Severodonețk. Această schimbare în abordarea rusă permite progrese treptate, dar cu prețul abandonării mai multor linii de avans. Mai multe grupuri tactice de batalion au fost retrase de pe axele inițiale de atac (Harkov, Izium) pentru a fi concentrate la Severodonețk.

Aviația rusă a efectuat mai multe atacuri la sol cu aeronave Suhoi Su-25 și cu elicoptere de atac MI-28 și Ka-52, la sud de Severodonețk.

Video of Russian Mi-28N and Ka-52 helicopters firing rockets near Toshkivka. https://t.co/GQFQBmJH2f pic.twitter.com/485EiW1zqL

Video reportedly of Russian Su-25 aircraft firing rockets in the vicinity of Toshkivka. 2/ pic.twitter.com/yakOMkkH9n