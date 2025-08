Un avion al companiei Southwest Airlines a plonjat brusc zeci de metri pentru a evita o coliziune cu un avion supersonic

Un avion aparținând companiei Southwest Airlines, care efectua zborul 1496 de la Burbank, în California, către Las Vegas, în Nevada, a coborât brusc câteva zeci de metri pentru a evita o posibilă coliziune în aer cu un avion supersonic de tip Hawker Hunter, iar doi membri ai echipajului aeronavei de linie au fost răniți, un incident care a provocat panică la bord, anunță compania.

Potrivit Fox News, acest incident a avut loc la aproximativ zece minute după decolare, după ce avionul a primit două alerte de la sistemul său anticoliziune.

”Am crezut că ne vom prăbuși”, a declarat la Fox News o pasageră, Caitlin Burdi, aflată în stare de șoc.

Călătorii au fost aruncați către plafon, iar o însoțitoare de bord și-a pierdut cunoștința după ce s-a lovit violent la cap.

Southwest Airlines a anunțat într-un comunicat, citat de The New York Times (NYT), că ”echipajul a răspuns la două alerte de trafic care necesitau o ascensiune sau o coborâre”.

Compania dă asigurări că aeronava a aterizat ”fără incidente” la Las Vegas și că cooperează cu Administrația Federală a Aviației (FAA) pentru a înțelege circumstanțele.

FAA a anunțat că a deschis o anchetă și a subliniat că ”siguranța spațiului aerian național (american) rămâne o prioritate absolută”.

La bord, pilotul le-a spus la interfon pasagerilor că avionul ”aproape a intrat în coliziune cu alt avion” și că a ”trebuit să plonjeze de urgență, deoarece contactul cu controlul aerian s-a pierdut”.

Umoristul Jimmy Dore, prezent la bordul avionului, a povestit pe X că ”am fost aruncați cu toții la tavan, o stewardesă a avut nevoie de îngrijiri, iar pilotul a anunțat că s-a declanșat alarma de coliziune”.

Potrivit site-ului FlightAware, avionul a pierdut, pentru scurt timp, aproape 300 de picioare altitudine - adică aproximativ 100 de metri.

🚨🚨Breaking News: At Southwest Airlines Flight WN1496 From Burbank to Las Vegas, pilots had to dive aggressively to avoid midaircollision with N335AX a Hawker Hunter F.58 aircraft. According to passengers, pilot said his collision warning went off & he needed to avoid plane… pic.twitter.com/H37KiQBAUC