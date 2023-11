Avioane F-16 se apropie de frontul din Ucraina

Aviaţia ucraineană a primit primele avioane F-16 din Olanda pentru războiul împotriva Rusiei. Avioanele au ajuns în România. Acum piloţii ucraineni încep antrenamentele de zbor.

Dacă Ucraina vrea să câştige războiul împotriva agresorului rus trebuie să aibă supremaţie aeriană, a declarat recent comandantul armatei ucrainene, Valeri Zalujnîi. În săptămâna ce se încheie Ucraina s-a apropiat de acest obiectiv, fiindcă cinci avioane F-16 sunt staţionate la Baza Aeriană 86 Borcea. Baza se află în sud-estul României, la două ore şi jumătate, mers cu maşina, de graniţa cu Ucraina. Acolo vor fi antrenaţi peste puţin timp piloţi ucraineni, instructorii provenind din România şi alte state membre NATO, a declarat expertul militar român Cătălin Piţu, pentru DW. El estimează că instrucţia piloţilor va dura "între cinci şi nouă luni, în funcţie de capacităţile individuale ale fiecărui pilot în parte".

Piloţi ucraineni se antrenează în SUA şi România

Anterior, viitorii piloţi ai avioanelor F-16 ucraineni au fost deja în SUA pentru instrucţie, a declarat pentru DW purtătorul de cuvânt al aviaţiei ucrainene, Iuri Ihnat. Acum, antrenamentele vor continua în imediata vecinătate a Ucrainei. Împreună cu fabricantul aparatelor F-16, Lockheed, aviaţia română a înfiinţat la Borcea un "centru de instruire nu doar pentru piloţi ucraineni, ci şi pentru piloţi români şi din alte ţări", a declarat expertul militar Cătălin Piţu.

Piţu a fost până în luna martie Procuror General al Secţiei Parchetelor Militare din România. Generalul magistrat în rezervă este optimist cu privire la intrarea în cea de-a doua iarnă de război. "În cel mai bun caz, Ucraina ar putea câştiga războiul cu ajutorul acestei flotile aeriene, compuse pentru început din 42 de avioane tip F-16 şi cu armamentul antiaerian de la sol, care provine tot de la NATO", a subliniat Piţu. Avioanele F-16 vor putea fi înarmate de Ucraina "cu o largă paletă de rachete" din arsenalul NATO, a mai declarat el.

Ţelul Kievului: Supremaţie aeriană la primăvară

Astfel ar putea fi restabilită în războiul cu Rusia acea supremaţie aeriană de care este urgentă nevoie, potrivit comandantului armatei ucrainene, Zalujnîi, care a publicat recent o analiză de nouă pagini în revista britanică "The Economist". "Pentru a găsi o cale de ieşire din războiul static, în tranşee, este necesară asigurarea supremaţiei aeriene", a scris el. "Inamicul mai dispune şi astăzi de o supremaţie aeriană considerabilă, care îngreunează avansarea truplelor noastre". Iar acesta este "unul din factorii-cheie" pentru încremenirea frontului. Deja la începutul contraofensivei, în mai, militarii ucraineni au fost atacaţi masiv de elicopterele ruseşti. Iar avioanele ruseşti atacă cu rachete oraşele şi poziţiile ucrainene de la o distanţă sigură.

La acestea se adaugă câmpurile de mine cu ajutorul cărora ruşii au blocat frontul. Până acum armata ucraineană nu a găsit un antidot pentru asta. Armata rusă a plantat mai ales în sudul Ucrainei mai mult de opt milioane de mine. Este vorba de câmpuri de mine de dimensiuni istorice. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, armata germană, sub comanda Feldmareşalului Erwin Rommel, a plantat de două ori mai multe mine în nordul Africii. Iar în nord-vestul Egiptului oamenii au şi astăzi de suferit din pricina acestei moşteniri naziste. Potrivit estimărilor, în nisip se mai află şi astăzi 17,5 milioane de mine.

Ucraina se confruntă cu următoarea problemă: dacă frontul rămâne static, Rusia este în avantaj, fiindcă în ciuda pierderilor suferite dispune în continuare de rezerve considerabile de muniţie, a scris Zalujnîi. Mai ales livrările de obuze pentru armata rusă sunt cu mult peste cantitatea aflată la dispoziţia Ucrainei. "Faptul că războiul a devenit static duce la prelungirea lui, cu riscuri considerabile atât pentru trupele ucrainene cât şi pentru statul ucrainean în ansamblu", a avertizat Zalujnîi.

Expertul german în materie de securitate, Nico Lange, consideră că analiza generalului ucrainean este mai ales un avertisment adresat celor peste 50 de ţări din vest care sprijină Ucraina, între care şi Germania. Ucraina are nevoie de "avioane de luptă şi drone, instrumente pentru combaterea sistemelor ruseşti de artilerie şi mijloace mai bune de război electronic", susţine Lange. "Dacă războiul va deveni unul static de durată - asta depinde şi de ce livrăm şi de viteza cu care facem livrările", consideră el.

Totuşi, armata ucraineană repurtează periodic şi succese. Recent, se pare că a reuşit să scoată din luptă o navă militară rusească la est de Crimeea. De la bordul crucişătorului se pare că au fost lansate şi rachete împotriva unor oraşe ucrainene.

Ucraina a repurtat succese la Nipru

În plus, centrul ISW (Institute for the Study of War) din SUA a relatat că trupele ucrainene au reuşit deja în octombrie să dea unele atacuri încununate de succes la nivel de companie pe malul stâng al Niprului, în regiunea Herson.

Se pare că trupele ruse nu au reuşit pe acel segment al frontului să-i respingă pe ucraineni. Mai mult decât atât, armata ucraineană ar fi reuşit "să transfere material şi personal suplimentar pe malul estic", mai arată ISW. Frontul rusesc e în acel segment mai slab consolidat. După aruncarea în aer a barajului de la Kahovka, Rusia şi-a retras unele unităţi de acolo pentru a întări partea mediană şi de est a frontului. Dar analiştii americani nu sunt siguri că Ucraina va putea avea un avantaj de durată în partea sudică a Niprului. Multe informaţii ale ISW provin de la bloggeri militari ruşi, şi nu pot fi verificate din surse independente.

În România, expertul militar Cătălin Piţu s-a declarat convins că "Ucraina îşi va elibera întreg teritoriul, ocupat ilegal de agresorul rus". El a dat asigurări că armata română face totul pentru ca avioanele F-16 să poată fi transportate în câteva luni în Ucraina. Asta se va face "în cel mai mare secret". Rusia va dori, desigur, să atace avioanele, fiindcă sunt "o veritabilă ameninţare".

