România are cea de-a doua escadrilă completă F-16 care protejează spațiul aerian. De unde vor decola avioanele de luptă

Ministerul Apărării Naționale (MApN) și-a completat și cea de-a doua escadrilă de avioane de luptă F-16, iar aceasta a început deja să execute misiuni de poliție aeriană deasupra României.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de MApN la data de 24 octombrie 2025, "Escadrila 48 Aviație Vânătoare a Bazei 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii execută, începând cu 20 octombrie 2025, misiuni de Poliție Aeriană în spațiul aerian al României".

Misiunile efectuate de avioanele F-16 ale României "au ca scop asigurarea integrității spațiului aerian românesc și apărarea flancului estic al NATO si reflectă angajamentul ferm al României față de securitatea colectivă".

Prima escadrilă F-16 a României, cu un total de 17 aeronave, este cea cu baza la Fetești. Cea de-a doua escadrilă, cu baza la Câmpia Turzii, are 16 aeronave.

"Certificarea celei de a doua escadrile de aeronave F-16 Fighting Falcon demonstrează nivelul ridicat de interoperabilitate al Forțelor Aeriene Române, precum și capacitatea României de a contribui cu capabilități defensive moderne în cadrul unui sistem comun de apărare aeriană", subliniază MApN.

În prezent, pe teritoriul Romaniei se află trei escadrile de aeronave de luptă care execută poliție aeriană sub comanda NATO. Pe lângă Escadrila 57 de la Fetești și Escadrila 48 de la Câmpia Turzii, un detașament al Forțelor Aeriene Germane cu 5 aeronave Eurofighter Typhoon execută misiuni de poliție aeriană la Mihail Kogălniceanu. Germania este una dintre țările NATO care trimite, periodic, avioane de luptă, în sprijinul Forțelor Aeriene Române.

În perspectivă, România va avea și a treia escadrilă de avioane F-16, cu baza la Mihail Kogălniceanu.

Pe termen lung, Forțele Aeriene Române vor trece de la aeronavele F-16 la aeronave F-35. Spre deosebire de aparatele F-16, care au fost cumpărate second hand, din Portugalia și din Norvegia, avioanele F-35 vor fi noi, cumpărate direct din SUA.

Ambele modele, F-16 și F-35, sunt produse de firma americană Lockheed Martin.

