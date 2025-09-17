După ce România nu a doborât drona rusească, avioane de luptă din Bulgaria și țara noastră au simulat că interceptează, împreună, un avion inamic VIDEO

Aeronave de luptă F-16 ale României și MiG-29 ale Bulgariei au desfășurat un antrenament comun în care au simulat că interceptează un avion care a intrat neautorizat în spațiul aerian al NATO.

Avionul suspect a fost simulat de o aeronavă C 27-J Spartan (avion militar de transport) al Bulgariei, anunță agenția de presă bulgară Novinite la data de 17 septembrie 2025.

Potrivit acestei surse, avionul Spartan a acționat ca „intrus”, determinând un răspuns coordonat din partea avioanelor de luptă ale României și Bulgariei, dirijate de la centrul de comandă a aviației. Aeronavele participante "au efectuat o gamă completă de sarcini de poliție aeriană, inclusiv interceptare, identificare vizuală, escortare a intrusului, predare între forțele aeriene naționale și obligarea aeronavei să aterizeze la o bază aeriană desemnată".

Într-un interviu recent, ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a menționat că Bulgaria a intensificat monitorizarea spațiului aerian nord-estic al țării. El a adăugat că desfășurarea de forțe și mijloace este în curs de desfășurare, în conformitate cu directivele șefului Apărării, pentru a menține o vigilență sporită în regiune.

Jurnaliștii bulgari nu precizează la ce dată a avut loc exercițiul comun de interceptare. Informația este însă difuzată la câteva zile după ce avioane militare ale României au evitat să doboare o dronă rusească, dronă care s-a aflat, circa 50 de minute, în spațiul aerian al României. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe 13 septembrie. Drona rusească a survolat o zonă din județul Tulcea, apoi a ieșit din spațiul aerian al României, spre Ucraina, prin dreptul localității Pardina de pe Brațul Chilia.

