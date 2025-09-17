După ce România nu a doborât drona rusească, avioane de luptă din Bulgaria și țara noastră au simulat că interceptează, împreună, un avion inamic VIDEO

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 21:42
505 citiri
Avion de luptă F-16 al Forțelor Aeriene Române - FOTO mapn.ro

Aeronave de luptă F-16 ale României și MiG-29 ale Bulgariei au desfășurat un antrenament comun în care au simulat că interceptează un avion care a intrat neautorizat în spațiul aerian al NATO.

Avionul suspect a fost simulat de o aeronavă C 27-J Spartan (avion militar de transport) al Bulgariei, anunță agenția de presă bulgară Novinite la data de 17 septembrie 2025.

Potrivit acestei surse, avionul Spartan a acționat ca „intrus”, determinând un răspuns coordonat din partea avioanelor de luptă ale României și Bulgariei, dirijate de la centrul de comandă a aviației. Aeronavele participante "au efectuat o gamă completă de sarcini de poliție aeriană, inclusiv interceptare, identificare vizuală, escortare a intrusului, predare între forțele aeriene naționale și obligarea aeronavei să aterizeze la o bază aeriană desemnată".

Într-un interviu recent, ministrul bulgar al Apărării, Atanas Zaprianov, a menționat că Bulgaria a intensificat monitorizarea spațiului aerian nord-estic al țării. El a adăugat că desfășurarea de forțe și mijloace este în curs de desfășurare, în conformitate cu directivele șefului Apărării, pentru a menține o vigilență sporită în regiune.

Jurnaliștii bulgari nu precizează la ce dată a avut loc exercițiul comun de interceptare. Informația este însă difuzată la câteva zile după ce avioane militare ale României au evitat să doboare o dronă rusească, dronă care s-a aflat, circa 50 de minute, în spațiul aerian al României. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, pe 13 septembrie. Drona rusească a survolat o zonă din județul Tulcea, apoi a ieșit din spațiul aerian al României, spre Ucraina, prin dreptul localității Pardina de pe Brațul Chilia.

Președintele Nicușor Dan recunoaște că România nu știe ce se afla în drona rusească: "Nepunând mâna pe ea, nu știm dacă era înarmată"
Președintele României, Nicușor Dan, a recunoscut că România nu știe ce se află la bordul dronei rusești care s-a aflat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României și pe care...
Dmitri Kozak, unul dintre oamenii-cheie de la Kremlin, demisionează "voluntar". Anterior, îi făcuse câteva propuneri sensibile președintelui Putin
Dmitri Kozak și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a președintelui Vladimir Putin. Demisia acestuia ar fi fost făcută "voluntar", susțin...
#avioane lupta, #Romania Bulgaria, #spatiu aerian Romania, #spatiu aerian NATO, #avioane F16, #MIG 29, #razboi Rusia Ucraina, #drona ruseasca teritoriul romaniei alerta extrema , #Razboi Ucraina
