O nouă acțiune provocatoare a Rusiei. Două avioane militare au încălcat zona de securitate a unei platforme de foraj a Poloniei din Marea Baltică

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de securitate a platformei de foraj Petrobaltic din Marea Baltică, au declarat vineri, 19 septembrie 2025, polițiștii de frontieră polonezi, adăugând că forțele armate poloneze și alte servicii au fost informate, relatează AFP.

„Două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic, în Marea Baltică. Zona de securitate a platformei a fost încălcată”, au scris polițiștii de frontieră polonezi pe X.

Acest nou incident survine la câteva ore după ce avioane de vânătoare NATO au interceptat trei avioane de luptă rusești model MIG-31 care au intrat în spațiul aerian al Estoniei. Ca urmare a incidentului din Estonia, Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au denunțat o nouă „provocare” din partea Moscovei, la câteva zile după intrarea a 19 drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, la data de 10 septembrie.

🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday. "Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" - said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 19, 2025

Polonia este unul dintre cei mai fermi susținători ai Ucrainei, în războiul ei de apărare împotriva agresiunii Rusiei.

