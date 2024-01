Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat, joi, 18 ianuarie, că în ultimele 24 de ore 10 avioane militare chineze au traversat linia mediană sensibilă a Strâmtorii Taiwan, anunţă Reuters.

Miercuri seară, ministerul a raportat o reluare a activităţii militare chineze în strâmtoare, avioanele şi navele de război chineze efectuând "patrule comune de pregătire pentru luptă".

Dintre acestea, "11 avioane au trecut linia mediană - o demarcaţie neoficială între China şi Taiwan pe care prima nu o recunoaşte - şi au intrat în zona de identificare a apărării aeriene din sud-vest şi nord (Adiz)", a precizat sursa.

Aceasta este cea mai mare demonstraţie de forţă a Beijingului în jurul insulei de la alegerile prezidenţiale din Taiwan.

Sâmbătă, alegătorii din Taiwan l-au ales preşedinte al arhipelagului pe Lai Ching-te, de la Partidul Democrat Progresist (DPP), care a promis să protejeze teritoriul de "ameninţările şi intimidările" Beijingului.

Taiwan reported 24 Chinese military aircraft operating around the country on Thursday.

11 planes entered Taiwan’s Air Defense Identification Zone (ADIZ). pic.twitter.com/BLz8t8leIB