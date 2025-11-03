România are încă 18 avioane de luptă, cumpărate de la Olanda cu prețul simbolic de 1 euro. Cum se explică această situație

România și Olanda au semnat contractul prin care partea română cumpără un lot de 18 avioane de luptă F-16, second hand, cu prețul simbolic de 1 euro în schimbul întregului lot de avioane.

La acest preț simbolic de 1 euro se adaugă însă TVA, în valoare de 21 de milione de euro, calculată la valoarea declarată a bunurilor, care este de 100 de milioane de euro.

Această valoare include cele 18 avioane de luptă F-16 și "pachetul de suport logistic" pentru acestea, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN) al României la data de 3 noiembrie 2025.

Cele 18 avioane cumpărate prin contractul semnat la data de 3 noiembrie 2025 sunt cele din dotarea Centrului de Instruire F-16 din România, aflat în incinta Bazei Aeriene de la Fetești.

Aceste 18 aeronave F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, "partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere", precizează MApN.

Conform informațiilor deja prezentate în spațiul public, primii piloți străini care se instruiesc la Fetești sunt cei din Forțele Aeriene ale Ucrainei, în condițiile în care unele țări occidentale, inclusiv Olanda, au cedat Ucrainei câteva avioane de acest tip.

Documentul din data de 3 octombrie 2025 a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos. La ceremonia de semnare au asistat ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, și E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.

„Suntem parteneri în NATO și cooperăm pentru descurajare și securitate pe Flancul Estic. Atât Olanda, cât și România sunt parteneri dedicați în sprijinirea Ucrainei. Centrul European de Instruire F-16 este unul dintre exemplele excelentei colaborări, pe care am experimentat-o ​​personal în vizitele mele în Baza Aeriană de la Fetești”, a precizat ambasadoarea Olandei, Willemijn van Haaften.

„Am anunțat interesul pentru această achiziție încă din luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga, când am semnat, împreună cu omologul meu olandez, Memorandumul de Înțelegere privind extinderea perioadei Centrului de Instruire F-16 din România - EFTC”, a spus ministrul Moșteanu.

„Prin semnarea acestui contract, marcăm finalizarea unei etape semnificative în activitatea centrului, care dovedește angajamentul României de a oferi un mediu de pregătire de înaltă calitate. EFTC a transformat țara noastră într-un hub european pentru toate statele care dețin sau vor deține F-16 și avem în vedere extinderea modulelor de instruire, odată cu avansarea programului F-35”, a declarat ministrul Apărării Naționale.

Ministrul Moșteanu a subliniat că EFTC oferă o capabilitate unică în Europa, de instruire completă a piloților pentru aeronave F-16 și, în același timp, un cadru în care instructori și cursanți din mai multe țări NATO se antrenează împreună, la aceleași standarde, pentru apărarea comună a spațiului aliat.

„Prin continuarea activității centrului, România își reafirmă rolul strategic în arhitectura de apărare a Alianței, confirmându-și totodată angajamentele internaționale asumate și contribuind activ la consolidarea capacităților de descurajare și apărare colectivă. Țara noastră își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, oferind posibilitatea instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului și contribuind astfel, în mod concret, la efortul comun de întărire a securității regionale și la sprijinirea eforturilor și dreptului suveran al Ucrainei de a se apăra”, a precizat ministrul român al Apărării.

