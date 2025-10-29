Britanicii dau mâna cu prietenul lui Putin. O țară NATO se leapădă de Rusia și se înarmează până în dinți de la Londra VIDEO

Keri Starmer a încheiat un acord cu Erdogan, de 8 miliarde de lire sterline FOTO: Gov UK

Britanicii dau mâna cu prietenul lui Vladimir Putin, dând un semnal serios Moscovei. O țară NATO se leapădă de Rusia, în privința contractelor militare și se înarmează până în dinți de la Londra. Marea Britanie a semnat un acord pentru vânzarea de avioane de luptă Typhoon către Turcia, în valoare de 8 miliarde de lire sterline (10,7 miliarde de dolari). Înțelegerea a fost încheiată de premierul britanic Keir Starmer și președintele Turciei, Recep Erdogan.

Marea Britanie a realizat acordul pentru vânzarea de 20 de avioane de luptă Typhoon către Turcia, o comandă pe care prim-ministrul Keir Starmer a prezentat-o ca un mesaj către președintele rus Vladimir Putin despre unitatea pe termen lung a NATO, potrivit Bloomberg.

Înțelegerea este cel mai mare acord de avioane de luptă încheiat de Marea Britanie în ultimele aproape două decenii și prima achiziție de avioane de luptă de către Turcia dintr-o altă țară decât SUA. Acordul face parte din eforturile Londrei de a stimula creșterea economică și de a crește exporturile de apărare și vizează, de asemenea, consolidarea relației dintre Marea Britanie și Turcia și consolidarea angajamentului Turciei față de NATO.

Acordul la care au ajuns luni Starmer și președintele turc Recep Tayyip Erdogan la Ankara este prima comandă nouă pentru avioane Typhoon fabricate de BAE Systems din 2017. Este cea mai mare tranzacție cu avioane de vânătoare realizată de Marea Britanie în aproape două decenii și prima achiziție de avioane de luptă de către Turcia dintr-o altă țară decât SUA.

„Acesta este un semnal cu adevărat important al forței europene și NATO”, a declarat Starmer pentru sursa citată într-un interviu acordat în drum spre capitala Turciei. „Turcia este vitală pentru flancul sud-estic al NATO și, prin urmare, pentru Putin, aceasta transmite un mesaj puternic că NATO este mai puternică ca niciodată.”

„Văd acordul Eurofighter ca o nouă piatră de hotar în relațiile noastre strategice, ca doi aliați apropiați”, a spus Erdogan în timpul ceremoniei de semnare. Turcia intenționează, de asemenea, să cumpere 12 avioane Eurofighter second-hand din Qatar și alte 12 din Oman, a declarat ministrul turc al Apărării, Yasar Guler, în marja ceremoniei.

Turcia și Marea Britanie își consolidează cooperarea după ce SUA, sub conducerea lui Donald Trump, au semnalat o retragere din rolul lor tradițional de garant al securității europene. Pentru Turcia, acordul este o modalitate de a-și consolida puterea aeriană și de a reduce dependența de SUA, după ce a fost exclusă din programul de avioane stealth F-35 al Lockheed Martin Corp., pe care se bazase anterior.

Turcia strânge relațiile cu NATO

Relațiile dintre SUA și Turcia au fost tensionate în ultimii ani, după ce aceasta din urmă a achiziționat un sistem rusesc de apărare aeriană, ceea ce a dus la sancțiuni din partea Congresului SUA. Acordul este cel mai recent contract semnat de administrația Starmer, care crește exporturile britanice de apărare, în timp ce caută modalități de a stimula creșterea economică. În august, Marea Britanie a obținut un acord de 10 miliarde de lire sterline pentru a furniza marinei norvegiene fregate de tip 26.

Pachetul Typhoon reprezintă, de asemenea, o încercare a Marii Britanii de a-și folosi capacitățile de apărare și securitate în avantajul său diplomatic, în acest caz, ținând aproape o țară care menține legături cu președintele rus Vladimir Putin, în ciuda apartenenței sale la NATO.

„Semnalul pentru Putin este că aceasta este o consolidare a angajamentului Turciei față de NATO”, a declarat secretarul britanic al Apărării, John Healey, într-un interviu separat la Ankara. „Este mai mult decât o înțelegere despre avioane. Este vorba despre un parteneriat, precum și despre avioane și semnalează o adâncire și o consolidare a relației dintre Regatul Unit și Turcia”, a spus el.

Pe fondul întârzierilor în livrările de avioane F-16 - și după excluderea sa din programul F-35 - acordul permite Turciei să își mărească puterea aeriană pe măsură ce își dezvoltă propriul avion de vânătoare Kaan. Turcia își extinde, de asemenea, producția internă de drone, un sector în care a devenit un exportator global.

Pentru a pecetlui acordul cu Turcia, Regatul Unit a trebuit să depășească opoziția Germaniei, unul dintre cei patru parteneri alături de Marea Britanie, Italia și Spania în programul Eurofighter Typhoon. Fostul guvern de coaliție al Germaniei blocase un ordin turc pe motive legate de drepturile omului, dar și-a retras veto-ul în această vară, după lobby-ul miniștrilor și oficialilor britanici.

Healey a declarat că a vorbit cu Guler de peste 20 de ori în ultimele luni, în timp ce aceștia încercau să încheie acordul. Guvernul britanic a declarat că acordul va contribui la crearea a 20.000 de locuri de muncă în nord-vestul Angliei în următorul deceniu. „Observați un tipar aici”, a spus Starmer despre recentul lot de exporturi de apărare ale Regatului Unit, care a inclus și un pact încheiat în iulie cu Germania pentru a colabora la creșterea producției. „Vedeți din ce în ce mai multe țări care doresc să colaboreze cu Regatul Unit în ceea ce privește furnizarea de capabilități, dar și pentru alinierea strategică.”

