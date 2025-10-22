Ucraina va cumpăra 150 de avioane de luptă Gripen, produse în Suedia. Acordul a fost semnat de președintele Zelenski și premierul Kristersson

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 22:39
Ucraina va cumpăra avioane de luptă JAS 39 Gripen - FOTO saab.com

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, împreună cu premierul Suediei, Ulf Kristersson, miercuri, la Linköping, în Suedia, o scrisoare de intenţie în vederea cumpărării de către Ucraina a 100 până la 150 de avioane de luptă de tip Gripen, ultimul model, relatează AFP.

Această scrisoare de intenție vizează ”o cooperare pe termen lung în domeniul apărării aeriene şi posibilitatea unui contract foarte mare în domeniul industriei apărării”, a declarat, într-un hangar, pe aeroportul din oraşul Linköping, Ulf Kristersson.

Este vorba ”probabil între 100 şi 150 de avioane de luptă de tip Gripen, modelul E, care încep să fie fabricate chiar acum, care pot constitui o nouă forţă aeriană ucraineană puternică”, a precizat premierul suedez.

În orașul Linköping se află sediul grupului suedez de apărare Saab, producătorul avioanelor Gripen.

