Ucraina va cumpăra 150 de avioane de luptă Gripen, produse în Suedia. Acordul a fost semnat de președintele Zelenski și premierul Kristersson

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnat, împreună cu premierul Suediei, Ulf Kristersson, miercuri, la Linköping, în Suedia, o scrisoare de intenţie în vederea cumpărării de către Ucraina a 100 până la 150 de avioane de luptă de tip Gripen, ultimul model, relatează AFP.

Această scrisoare de intenție vizează ”o cooperare pe termen lung în domeniul apărării aeriene şi posibilitatea unui contract foarte mare în domeniul industriei apărării”, a declarat, într-un hangar, pe aeroportul din oraşul Linköping, Ulf Kristersson.

I am proud to have welcomed President Zelenskyy to Sweden and Linköping. Today we have signed an important Letter of Intent, marking a step towards a massive possible export deal regarding Gripen - likely between 100 and 150 fighter jets, to build a new and very strong… pic.twitter.com/ObUPKxdxfJ — Ulf Kristersson (@SwedishPM) October 22, 2025

Este vorba ”probabil între 100 şi 150 de avioane de luptă de tip Gripen, modelul E, care încep să fie fabricate chiar acum, care pot constitui o nouă forţă aeriană ucraineană puternică”, a precizat premierul suedez.

În orașul Linköping se află sediul grupului suedez de apărare Saab, producătorul avioanelor Gripen.

🇺🇦🇸🇪 President Zelenskyy and Prime Minister Kristersson signed a Letter of Intent (LOI) on future air defence of #Ukraine 100-150 #Gripen E Long term plan to rebuild Ukraine's Air Force Industrial cooperationhttps://t.co/Q8KF6JPb1W pic.twitter.com/XV6omLAqO8 — Gripen News (@GripenNews) October 22, 2025

