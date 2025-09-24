Tensiuni între Franța și Germania pe tema avioanelor de vânătoare. Șeful unei companii franceze, ironic: „Germanii se pot plânge, dar noi știm cum să o facem”

Tensiuni între Franța și Germania pe tema avioanelor de vânătoare. Șeful unei companii franceze, ironic: „Germanii se pot plânge, dar noi știm cum să o facem”
Germania și Franța, contre pe producția de avioane de vânătoare FOTO Pexels

Șeful Dassault Aviation a afirmat că producătorul francez de avioane poate dezvolta în mod independent viitoarea generație de avioane de vânătoare a Europei, escaladând astfel tensiunile cu Germania privind conducerea unui proiect comun de 100 de miliarde de euro.

Franța, Germania și Spania lucrează la avioane de luptă futuriste concepute să zboare alături de drone înarmate, dar proiectul de 100 de miliarde de euro (118 miliarde de dolari) a fost afectat de divergențe între Dassault și Airbus (AIR.PA), care reprezintă atât Madridul, cât și Berlinul, scrie Reuters.

Întrebat, la deschiderea unei noi fabrici pentru avioanele Rafale, despre disputa cu producătorul Airbus, susținut de Germania, privind noua generație de avioane de vânătoare, CEO-ul Dassault, Eric Trappier, a spus: „Germanii se pot plânge, dar noi știm cum să o facem. Dacă vor să acționeze pe cont propriu, să o facă.”

Germania a învinuit industria franceză pentru blocarea stadiului următor al dezvoltării unei noi generații de sisteme de luptă aeriană, programul FCAS/SCAF, cerând conducerea unică a proiectului. Airbus reprezintă Germania și Spania în acest proiect.

Întrebat dacă Dassault are capacitatea de a construi fără alți parteneri avionul de vânătoare de generația a 6-a, Trappier a răspuns afirmativ, însă a spus că decizia aparține guvernului francez.

Trappier a negat că ar încălca vreun acord industrial existent și a spus că disputa cu Airbus privește doar responsabilitățile pentru stadiul următor al proiectului.

El s-a adresat presei la inaugurarea unei fabrici de asamblare, aproape de Paris, pentru avioanele de luptă Dassault Rafale și pentru avioanele civile Falcon.

Trappier a precizat că a discutat cu șeful diviziei de apărare de la Airbus, însă nu s-a ajuns la un compromis. Airbus a spus că rămâne angajată în succesul proiectului FCAS/SCAF și față de toate înțelegerile parafate până acum.

