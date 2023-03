Anchetă după ce două avioane de pasageri aproape s-au ciocnit. UE a interzis toți operatorii din Nepal în spațiul său aerian

Autorităţile nepaleze au suspendat trei controlori de trafic aerian şi au deschis o anchetă, după ce două avioane care urmau să aterizeze pe aeroportul internaţional din Kathmandu aproape s-au ciocnit, informează AFP.

Incidentul a avut loc vineri. Un avion Air India, care aştepta la o altitudine de 5800 de metri să primească permisiunea de a ateriza, a coborât brusc şi a fost pe punctul de a se ciocni de o aeronavă a Nepal Airlines, care zbura la 4572 m altitudine.

“Trei controlori de trafic aerian care erau de serviciu în acel moment au fost suspendaţi până la noi ordine”, a declarat Jagannath Niroula, purtător de cuvânt al Autorităţii Aviaţiei Civile din Nepal.

Air Traffic Controllers (ATCs) of Tribhuvan International Airport involved in traffic conflict incident (between Air India and Nepal Airlines on 24th March 2023) have been removed from active control position until further notice. pic.twitter.com/enxd0WrteZ