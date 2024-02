Două avioane în care se aflau sute de pasageri, la un pas să se ciocnească în aer. Cum a fost evitată catastrofa

Două avioane de pasageri, unul aparținând companiei Ethiopian Airlines și altul aparținând Qatar Airways au fost aproape să se ciocnească în aer la o înălțime de 39.000 de picioare, arată G4Media, care citează Le Figaro.

Potrivit sursei citate, avionul Ethiopian Airlines zbura de la Addis Abeba (Etiopia) la Dubai (Emiratele Arabe Unite), iar avionul Qatar Airways se deplasa de la Doha la Entebbe, în Uganda.

La ora locală 12.32, zborul Qatar Airways, „care zbura la o altitudine constantă (38.000 de picioare), a fost informat în mod eronat de către controlorii din Mogadiscio (în Somalia, n.r.) să urce la 40.000 de picioare”, a precizat într-un comunicat de presă autoritatea aviației civile din Somaliland, un stat care se învecinează cu Somalia. În acel moment, avionul etiopian A350 zbura la 39.000 de picioare în direcția opusă.

Somalian CAA are investigating a near collision between an Ethiopian A350 and a Qatar Airways 787 while flying over the Gulf of Aden near Somalia, after ATC wrongly told one aircraft to climb to 40,000 feet. pic.twitter.com/H8U1nXlVNB