Zi proastă pentru aviația rusă. Ucrainenii au doborât patru avioane în 24 de ore: ”S-au dus dracului” VIDEO

Cel puțin patru avioane de luptă rusești, printre care un bombardier tactic de tip Su-34, ar fi fost doborâte de sistemele antiaeriene ale Ucrainei în ultimele 24 de ore.

„Astăzi este o zi bună pentru armata ucraineană și o zi proastă pentru aviația rusă. Un avion Su-25, două Su-30 și un Su-34 s-au dus dracului”, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării într-un mesaj publicat duminică pe Twitter.

Ministerul ucrainean al Apărării face referire la celebra expresie „Navă rusească, du-te dracului!”, spusă de militari ucraineni de pe Insula Șerpilor înainte de un atac. Pe rețeaua de socializare a fost publicată o înregistrare video care arată doborârea unui avion rus.

The moment of downing of the Russian Su-30 near Ridkodub, Donetsk region. pic.twitter.com/RrPW8Drb8p