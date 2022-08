Avioane de supraveghere rusești au intrat în spațiul de apărare aerian al Alaskăi. Avertismentul NORAD

Comandamentul Nord-American de Apărare (NORAD) a anunțat miercuri, 10 august, că avioane de supraveghere rusești au pătruns în zona de apărare aeriană a Alaskăi în decursul a două zile, relatează NBC News.

Potrivit sursei citate, aeronavele ”au rămas în spațiul aerian internațional și nu au intrat în spațiul aerian suveran american sau canadian.”

”Rămânem pregătiți să desfășurăm o serie de opțiuni de răspuns în apărarea Americii de Nord și suveranității Arcticii”, a mai transmis NORAD.

NORAD folosește o rețea amplă de sateliți, radare la sol, radare aeropurtate și avioane de luptă pentru a identifica alte aeronave și pentru a veni cu acțiuni adecvate.

