Până la sfârșitul anului 2025, România va avea trei escadrile complete de avioane F-16. Încă trei aeronave au fost primite din Norvegia

Joi, 28 August 2025, ora 18:03
Avion F-16 - FOTO mapn.ro

România a primit, la data de 28 august 2025, încă trei aeronave F-16 din Norvegia, iar până la sfârșitul anului 2025 Forțele Aeriene Române vor avea trei escadrile complete de avioane de luptă.

Aceste informații sunt transmise, la data de 28 august, printr-un comunicat de presă al Ministerului Apărării Naționale (MApN).

"Trei aeronave F-16 Fighting Falcon, achiziționate de la Regatul Norvegiei, au aterizat joi, 28 august, în Baza 86 Aeriană Borcea. Acestea vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare din cadrul Bazei 57 Aeriene „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino”, de la Mihail Kogălniceanu. Aeronavele se alătură celor deja aflate în dotarea Forțelor Aeriene și vor contribui la consolidarea capacității de apărare aeriană a României", precizează MApN.

Noul lot de aeronave face parte din contractul semnat între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind achiziția a 32 de aeronave F-16, împreună cu suportul logistic inițial și un pachet complementar de bunuri și servicii furnizate de Guvernul SUA.

"Resursa aeronavelor permite utilizarea lor pentru o perioadă de minimum 10 ani, până la tranziția către avioanele de generația a V-a. Astfel, achiziția avioanelor de luptă norvegiene reprezintă, în fapt, un transfer de capabilități între două state aliate în cadrul NATO", transmite comunicatul MApN.

Din contractul care se referă la 32 de aeronave, Norvegia a livrat până în prezent 21 de aparate. Dintre cele livrate, 16 alcătuiesc Escadrila 48 Vânătoare de la Câmpia Turzii. Celelalte cinci avioane primite din Norvegia vor intra în dotarea Escadrilei 571 Aviație Vânătoare de la Mihail Kogălniceanu.

Finalizarea recepției întregului lot de avioane din Norvegia este estimată pentru finalul anului 2025, precizează MApN. Practic, la finalul anului 2025, Forțele Aeriene Române vor avea trei escadrile complete de avioane F-16: una la Fetești, formată din 17 aeronave, iar celelalte două la Câmpia Turzii și la Mihail Kogălniceanu, formate din câte 16 aeronave.

