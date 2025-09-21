Două avioane Eurofighter din Germania, trimise pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice. „Forță de reacție rapidă”

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 17:28
352 citiri
Eurofighter Typhoon al Luftwaffe FOTO Hepta

Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, înainte de a preda escorta partenerilor NATO din Suedia.

”Din nou, forța noastră de reacție rapidă, formată din două Eurofightere, a fost activată de NATO pentru a investiga o aeronavă neidentificată, fără plan de zbor și fără contact radio, aflată în spațiul aerian internațional. Era un avion rusesc de recunoaștere IL-20M. După identificarea vizuală, am predat escorta partenerilor NATO din Suedia și ne-am întors la baza Rostock-Laage”, a transmis Luftwaffe într-un comunicat.

Între timp, Consiliul Nord-Atlantic al NATO urmează să se reunească marți pentru a discuta despre încălcarea spațiului aerian al Estoniei de către Rusia, au declarat pentru Reuters doi oficiali familiarizați cu situația.

Autoritățile de la Tallinn au acuzat că trei avioane rusești MiG-31 au pătruns vineri în spațiul aerian estonian fără permisiune și au rămas timp de 12 minute, înainte de a fi forțate să se retragă.

#avioane, #avion eurofighter, #Germania, #avion rusesc, #Marea Baltica , #Germania
