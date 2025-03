Uzina Avioane Craiova a finalizat modernizarea a cinci avioane IAR-99 SM, iar acestea urmează să intre în dotarea Forțelor Aeriene Române. O demonstrație de zbor, cu două dintre cele cinci aeronave, a avut loc la Craiova, în ziua de 12 martie 2025. La demonstrație a asistat și ministrul Apărării Naționale, Angel Tîlvăr.

"5 avioane IAR-99 SM modernizate la Fabrica de Avioane de la Craiova sunt pregătite să intre în dotarea Ministerului Apărării.

Astăzi, la Craiova, a fost prezent ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, care a participat la demonstrația de zbor a două dintre aeronave", a anunțat, pe Internet, președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile.

Avioanele din seria IAR-99, construite în România, sunt aeronave concepute pentru antrenament și atac ușor la sol. Modelul IAR-99 SM (Standard Modernizat) este destinat instruirii piloților militari, înainte să zboare pe avioane F-16.

"Reechiparea aeronavelor din dotare are ca obiectiv realizarea unei aeronave antrenament avansat pentru pregătirea piloților pentru avionul de luptă F-16, din dotarea FAR. Proiectul pentru primele 10 avioane este în derulare, sub denumirea IAR 99SM. Modificările și reechiparea vor fi realizate de AVIOANE CRAIOVA", menționa un material documentar realizat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare Aerospațială (INCAS).

Ads