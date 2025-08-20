De ce pasagerii români simt nevoia să aplaude la aterizare și cum li se pare piloților acest obicei

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 20 August 2025, ora 21:03
158 citiri
Avion pe aeroport - FOTO Pixabay

Pasagerii din România, Bulgaria, Albania, Ungaria și Italia sunt cei care obișnuiesc cel mai frecvent să aplaude, în momentul în care avionul lor aterizează.

Piloții din estul Europei consideră că acest gest este măgulitor, însă piloții vestici nu înțeleg de ce ar trebui să fie felicitați de pasageri, informează Observator News la data de 20 august 2025.

"Am observat asta de fiecare dată când am zburat, am făcut-o și eu de fiecare dată! Că am supraviețuit!", a mărturisit un pasager.

"Noi încă asociem zborul cu un pericol. În momentul în care aterizăm, există această tendință impulsivă de a descărca tensiunea pe care am acumulat-o pe timpul zborului. De multe ori este de ajuns să aplaude o singură persoană, iar creierul nostru este conectat pentru că avem nevoie de apartenență", a explicat psihologul Andreea Săvulescu.

Cei mai tentați să aplaude sunt românii care călătoresc rar cu avionul - cam o dată pe an. Tendința de a aplauda piloții scade pe măsură ce crește numărul de zboruri al pasagerului. Pasagerii care au peste zece zboruri anual sunt cei care aplaudă cel mai puțin.

"A aplauda este un gest normal, firesc și foarte frumos pe care toate echipajele îl apreciază, pentru că este o dovadă de apreciere asupra muncii lor extrem de dificile. A existat un distins domn critic de artă care își manifesta următoarea idee: a aplauda pilotul la aterizare este egal cu a aplauda șoferul de taxi pentru că te-a dus acasă fără să te accidenteze. Este o gogomănie!", consideră Cezar Osiceanu, pilot comercial.

"De la 18 la 24 de ani, 64% au raportat că aplaudă la aterizare, urmați de categoria 45-64 de ani: 57%. Asta ne arată că obiceiul de a aplauda nu poate fi direct legat de vârstă. Referitor la observațiile echipajului, aplauzele sunt cele mai comune la români, albanezi și italieni", a precizat Anastasia Novak, manager de comunicare la o companie aeriană.

