Amenințare cu bombă la bordul unui avion American Airlines. A fost deviat la Roma. În timpul zborului către Fiumicino, a fost însoțit de două avioane ale Forțelor aeriene italiene VIDEO FOTO

Un avion American Airlines, zborul AA 292, a fost deviat duminică spre Roma în urma unei amenințări cu bombă și a aterizat pe aeroportul Fiumicino din capitala italiană, relatează AFP, Reuters și ANSA.

Aparatul Boeing cu 199 de pasageri la bord decolase de la New York și se îndrepta spre New Delhi când amenințarea cu bombă l-a forțat să-și schimbe ruta și să aterizeze la Fiumicino, fără incidente, unde 'toți pasagerii au fost debarcați și primesc asistență', potrivit oficialilor aeroportului.

Aeronava se afla deasupra Mării Caspice când a trebuit să-și schimbe ruta. În timpul zborului către Fiumicino, avionul a fost însoțit de două avioane ale Forțelor aeriene italiene.

#Breaking American Airlines Flight AA292 from New York (JFK) to New Delhi (DEL) diverts to Rome due to a reported threat. Eurofighter jets escort the aircraft as it nears the airport.#Italy pic.twitter.com/h0sALf0tIy