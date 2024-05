Incident rar pe un aeroport. Un avion a fost luat de vânt, când pasagerii se pregăteau să urce la bord VIDEO

Un avion de tip Boeing 737-800 care aparține companiei americane American Airlines a fost luat de vânt în timp ce pasagerii aşteptau să urce la bordul acestuia, pe Aeroportul Internaţional Fort Worth, în Texas.

Avionul a fost împins de rafale de vânt în timp ce era legat la o poartă de îmbarcare, în timpul unei furtuni pe aeroport.

”Condiţiile meteorologice dificile, rafale de vânt în linie dreaptă care au atins o viteză de 130 de kilometri pe oră au afectat mai multe avioane staţionate”, a declarat un purtător de cuvânt al American Airlines.

Nicio persoană nu a fost rănită, a dat asigurări compania.

Due to strong winds, the #Boeing 737-800 of #AmericanAirlines was moved away from its position at #Dallas-Fort Worth int'l Airport (DFW), #Texas, on Tuesday morning May 28. The airport reported that the gusty winds reached 77 mph.

📷 via @airwaysmagazine#US #aviation #B737 pic.twitter.com/tAqj9J0L7A