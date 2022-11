Un avion american a desenat un penis pe radar în apropierea unei baze rusești din Siria. Operațiunea a durat în jur de două ore

O imagine cu ruta unui avion militar înregistrat pe un radar a stârnit amuzamentul în mediul online. Acesta a survolat spațiul aerian în zona unei baze rusești.

”Un avion militar american „a pictat un penis” pe cer în apropierea bazei aeriene ruse, La Repubblica. Un avion de realimentare KC-135 Stratotanker a rămas timp de aproape două ore la est de Cipru, marți, în fața bazei siriene din Tartus, o fortăreață a Moscovei”, se arată într-o postare pe Twitter.

A US military plane "painted a penis" in the sky near a Russian airbase, La Repubblica.

A KC-135 Stratotanker refueling plane remained for almost two hours east of Cyprus on Tuesday, in front of the Syrian base of Tartus, a stronghold of Moscow.

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/SCs0QZhUMV