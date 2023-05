Avion de luptă rusesc doborât în Marea Neagră. Imagini cu momentul în care pilotul încearcă să se apere cu rachete-momeală VIDEO

Surse multiple relatează faptul că un avion de luptă multirol Su-35 aparținând Rusiei a fost doborât în Marea Neagră în cursul serii de duminică, 21 mai.

Informațiile arată că pilotul avionului s-a apropiat foarte mult de coasta Ucrainei, în regiunea Herson, și a lansat o bombă către localitatea Bilorezka. Imediat după pilotul a încercat să apere avionul proiectând o salbă de rachete de semnalizare cu rol de momeală.

Cu toate acestea, avionul a fost doborât de apărarea anti-aeriană a Ucrainei în apele Mării Negre, în imediata apropiere a coastei.

Surse arată că avionul Su-35 doborât era înarmat cu bombe aeriene ghidate KAB-500S destinate să fie lansate către site-urile de apărare aeriană din regiunea Herson.

Footage of what is claimed to be the Su-35 launching its Guided-Aerial Bombs and Flares off the Coast of the Mykolaiv Region at Targets in Kherson right before it was Shot Down by a Surface-to-Air Missile. pic.twitter.com/k28QHeEtaa

Ucrainenii raportează că pilotul rus al Su-35 a fost ucis în explozie.

Ukrainian air defenses have just shot down a Russian Su-35 fighter jet over the Black Sea, near the Kherson region.

Patriot is taking its toll on the Russians. 5 aircraft in one week… pic.twitter.com/p32HLybODw