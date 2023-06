Cum au doborât mercenarii Wagner gratuit un avion cu 10 oameni la bord. "Prostul din bateria anti-aeriană a tras în tot ce decola" VIDEO

Insurecția declanșată de mercenarii Wagner în seara zilei de vineri, 23 iunie, a cauzat mai mulți și pagube materiale uriașe.

Raportul final arată că 7 aparate de zbor au fost doborâte de către răsculații porniți spre Moscova, în care se aflau și și-au pierdut viața 12 piloți militari.

Una dintre cele mai absurde demonstrații de forță brută a avut loc în regiunea Voroneț a Rusiei, în drumul convoiului militar spre Rostov-pe-Don.

Mercenarii Wagner au doborât un avion Il-22М11, conceput ca centru de comandă aerian, iar cei 10 membri ai echipajului au murit.

Eight members of the Russian Il-22 aircraft were killed today, shot down by Wagner forces. pic.twitter.com/uM0WnxJJWA