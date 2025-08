Avion F-35 prăbușit în apropierea unei baze militare din California. Aeronava aparținea Marinei SUA VIDEO

Un avion de vânătoare F-35 al Marinei SUA s-a prăbușit joi, 31 iulie, în centrul Californiei, în apropierea bazei aeriene navale Lemoore.

Se pare că pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță, iar cauza accidentului, care a avut loc în jurul orei 18:30 (n.r. miercuri seara, ora locală) este în curs de investigare, potrivit unui comunicat de presă al autorităților, citat de CNN.

În imaginile video difuzate de KFSN, afiliată CNN se pot observa flăcări și fum negru dens cum se ridică de la locul incidentului, situat într-o zonă agricolă deschisă, în apropierea bazei aeriene, la circa 64 de kilometri sud-vest de orașul Fresno, în centrul Californiei.

🚨#BREAKING: emergency officials are on the scene after a United States military f-35 jet has crash and burst into flames

📌#Fresno | #California

At this time military officials and emergency crews are currently on scene at Lemoore Naval Air Station in Fresno County,… pic.twitter.com/XCRg0BUv2y