Avion în flăcări la scurt timp după decolare. A fost afectat motorul stâng. Unde a avut loc incidentul FOTO/VIDEO

Un motor al unui avion de tip Boeing 767-400 aparținând companiei Delta Air Lines a luat foc la scurt timp după decolare, de pe Aeroportul Internațional Los Angeles, vineri, iar aeronava s-a întors din drum și a aterizat de urgență - al doilea incendiu la motor la compania Delta Air Lines de la începutul lui 2025 -, fără ca vreun pasager sau membru al echipajului să fie rănit, scrie presa americană.

Administrația Federală a Aviației (FAA) a deschis o anchetă pentru a stabili cauza incendiului.

Flames were seen shooting from a Delta Airlines flight shortly after takeoff. The plane made a safe emergency landing. No injuries were reported. pic.twitter.com/iZIdvJda7v — USA TODAY Travel (@usatodaytravel) July 20, 2025

O înregistrare video a surprins flăcările țâșnind din motorul stâng al unui avion de tip Boeing 767-400 în timpul ascensiunii, deasupra orașului Los Angeles.

This is the moment a Delta Airlines flight was forced to return to Los Angeles Airport after an engine of the Boeing 767 plane caught fire during take-off. pic.twitter.com/aSOw3rlJMk — DW News (@dwnews) July 20, 2025

Zborul DL446 - care asigura o legătură de la Los Angeles la Atlanta - s-a întors din drum și a aterizat în deplină siguranță pe pista de aterizare.

Mai multe servicii de urgență îl așteptau pe pistă.

Acesta este al doilea incendiu de motor la un avion al companiei aeriene americane Delta Air Lines de la începutul lui 2025.

La 1 ianuarie, zborul DL105 al Delta, operat de un avion de tip Airbus A330neo, a fost nevoit să se întoarcă la Atlanta în urma unui incendiu asemănător, la puțin timp după ce a decolat.

Niciun rănit nu a fost semnalat nici atunci.

