Avionul Ameliei Earhart, prima femeie care a zburat peste Atlantic, ar fi fost găsit. „Este cea mai faimoasă persoană dispărută din America”

Un fost ofiţer de informaţii al Forţelor Aeriene americane spune că a găsit ceea ce pare a fi epava avionului Ameliei Earhart, prima femeie care a zburat peste Atlantic, dispărut în urmă cu nouă decenii, pe fundul Oceanului Pacific, folosind datele sonar ale unei drone de mare adâncime.

În speranţa de a rezolva un mister vechi de 87 de ani, exploratorul Tony Romeo intenţionează să lanseze o misiune în cursul acestui an sau anul viitor pentru a găsi avionul pierdut de mult timp, lucru pe care o amplă căutare americană nu a reuşit să îl facă în 1937.

"Este cea mai faimoasă persoană dispărută din America, nu-i aşa? Atâta timp cât ea este dispărută, va fi mereu cineva acolo care o va căuta", a declarat Romeo.

An American team has released sonar data taken last month that they believe shows Amelia Earhart’s missing plane.

The search has been ongoing for 97 years.

The location around 161 km from Howland Island – halfway between Hawaii & Australia and where Earhart planned to refuel. pic.twitter.com/Duh4CaLWnb