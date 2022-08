O aeronavă Airbus A321 aparținând companiei Middle East Airlines a fost interceptată deasupra Greciei cu două nave de luptă în urma unei alerte de pericol emisă de cartierul general aerian al NATO din Torrejón, Spania.

Militarii din baza NATO au lansat un așa numit Code Renegade, o alertă severă generată de faptul că pilotul aeronavei comerciale nu răspundea la apelurile venite din partea dispecerilor zborurilor comerciale, arată publicația Middle East Eye.

Incidentul a avut loc pe data de 10 august, iar imagini cu unul dintre avioanele de luptă care a interceptat zborul comercial au fost publicate luni, 15 august, pe canalul de Twitter IntelSky.

Code Renegade set Greek authorities on alert following a relevant signal by the NATO air control center in Spain (CAOC Torrejón), to intercept a non-responsive civil aircraft Airbuss A321 with 145 passengers onboard that had taken off from Madrid and was bound for Beirut. pic.twitter.com/qwecsgpz0v