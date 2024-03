Momentul în care un Boeing 777 a fost lovit de fulger, la scurt timp după decolare. Cum a decurs zborul VIDEO

Un bărbat care urmărea avioanele pe Aeroportul Internațional Vancouver a surprins momentul când una dintre aeronave a fost lovită de fulger, la scurt timp după decolare.

Cele mai multe avioane sunt lovite de fulger cel puțin o dată pe an, potrivit Serviciului Național de Meteorologie, însă un astfel de incident este surprins rar într-o filmare, relatează Business Insider.

Ethan West, cel care a realizat filmarea, a declarat pentru CBC că avionul lovit de fulger era un Boeing 777-300ER, care aparține companiei Air Canada.

WOW 😎✈️

Air Canada Boeing 777 gets struck by lightning while departing Vancouver, BC over the weekend pic.twitter.com/91LcPoiVpS