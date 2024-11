Avion lovit de un glonț când se pregătea să decoleze. Ce s-a întâmplat cu pasagerii FOTO/VIDEO

Un glonț a lovit corpul unui avion Southwest Airlines care se pregătea de decolare de pe un aeroport din Dallas, ceea ce a dus la anularea zborului de vineri seară, a anunțat compania aeriană, potrivit AP.

Nu s-au semnalat răniți, iar forțele de ordine au fost contactate după ce glonțul a lovit partea dreaptă a aeronavei, chiar sub cabina de pilotaj. În acel moment, echipajul zborului 2494 pregătea avionul pentru decolare de pe aeroportul Love Field din Dallas, a precizat Southwest într-un comunicat.

Aeronava Boeing 737-800 a fost „lovită de un foc de armă în apropierea carlingii” în jurul orei locale 20:30, în timp ce rula înainte de zborul către Aeroportul Internațional Indianapolis.

Avionul a revenit la poarta de îmbarcare și pasagerii au ieșit, a precizat Administrația Federală a Aviației.

Avionul a fost scos din circulație, potrivit companiei aeriene, care a declarat că va asigura un alt zbor pentru pasageri.

#SouthwestAirlines Plane Struck by Gunfire at Dallas Love Field#DallasLoveField | #Flight2494 | #AviationSafety#Southwest Airlines Flight 2494 was hit by gunfire while taxiing for takeoff.

Bullet struck near the flight deck. No injuries among the 99 onboard. Police… pic.twitter.com/oRiogaFYU8