Un avion militar rus s-a prăbuşit în Vietnam. Doi piloţi sunt daţi dispăruţi

Doi piloţi au fost dispăruţi miercuri, 6 noiembrie, în Vietnam, după ce o aeronavă uşoară de antrenament de luptă s-a prăbuşit în provincia centrală Binh Dinh, potrivit Reuters.

Ziarul afiliat statului VnExpress a citat reprezentanţi ai armatei care au confirmat prăbuşirea avionului Yak-130 de fabricaţie rusă.

Most of Vietnamese newspapers took down their articles about the alleged crash of a Yak-130 trainer this morning in Binh Dinh province with two pilots on board.

Unclear whether they are alive or not.https://t.co/3Y6NiiUtLP pic.twitter.com/7LN25LmaPY